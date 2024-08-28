中新网北京8月26日电(林卓玮)法国北部小镇桑加特的一处士兵陵园中，高耸的十字架纪念碑庄严矗立。旁边的白色方碑上，刻有“流芳百世”“鞠躬尽瘁”等中文字样，静静述说着那些长眠于此的中国劳工的故事。

图为中国华侨历史博物馆“荣耀与牺牲——一战华工的历史印记”展览上展示的一战华工墓碑。林卓玮 摄

100多年前，第一次世界大战以协约国的胜利结束。一同庆祝这一伟大胜利的，还有一群“以工带兵、以产带刀”的东方人。

这支被称为“中国劳工旅”的队伍，在法国北部以及比利时等国的西线战场完成人力运输、开挖战壕等体力劳动，并完成了多项技术工作，为战争胜利发挥了重要作用。

华工营指挥官威廉·布尔上尉曾评价：“华工以忠诚向世界展示了中国最优秀的传统，并在东西方之间搭建起亲密的桥梁。”

“大西洋里太险恶，四艘快艇保舰行。八天跨过大西洋，勒阿弗尔站当劳工……”短短478字，一战华工唐寿臣的妻子张文玉，在生前用一首《一战华工歌》，唱尽了当时那个年代，14万华工奔赴欧洲战场的艰险。

一个多世纪过去了，这样的一战华工遗属已不多见。在享有“北方侨乡”别称的华工主要来源地——河北、山东、天津，一战华工后人多为第三代甚至第四代、第五代。

图为南开大学社会实践队学生代表呼月红在学术交流活动现场，展示河间调研行中获赠的一战华工蔡世春曾使用过的一把大刀。林卓玮 摄

然而，在南开大学社会实践队对河间市行别营镇小史村的田野调查中，发现了仍健在的一战华工第二代——沈朝恒的两位年逾古稀的儿子，沈秉灿与沈秉尊。

2024年是中法建交60周年。8月21日，中国华侨历史博物馆举行了一场名为“荣耀与牺牲——一战华工的历史印记”的学术研讨会。会上，在中国社会科学院、南开大学、中国华侨华人研究所等单位专家学者的共同见证下，华工二代沈家兄弟将珍藏已久的一张父亲早年照片，郑重赠予博物馆。

图为中国华侨历史博物馆负责人宁一为河间一战华工后代代表沈秉灿、沈秉尊颁发捐赠证书和感谢函。

在华工后人、调研团队和相关专家的阐述中，这些在河间捕获的历史记忆碎片和古老物件，逐渐还原出一段中欧、中法文化交流的鲜活历史。

许多华工在赴欧前目不识丁，但出于和家人通信的需要，在欧期间学会了汉字的识读拼写。更有人在和欧洲人的交流来往中，习得了一门甚至多门外语。

“我爸爸语言能力强，会法语和英语，”沈秉灿回忆道，“法国人好客，我爸爸经常和他们一起抽烟，也学习了一些法语。”

除了语言能力的精进，华工在当地也获得了丰富的文化体验。

沈秉灿表示，其父亲接触到的法国人喜爱唱歌，父亲在当地体验到了浓厚的音乐氛围。体育竞技和民俗活动，也见证了华工和法国等欧洲民众人文交流往来的历史。

图为中国社会科学学院近代史研究所研究员张俊义接受媒体采访。

中国社会科学学院近代史研究所研究员张俊义告诉中新网，一些华工在埃及换乘时受法国人邀请踢足球，当时，华工们还穿着厚袄子不知所措。可后来在法国踢球时，他们技术已十分娴熟，甚至还赢了比赛。

张俊义进一步指出，一战华工在欧洲也留下了许多中华文明的痕迹。尽管在前线的条件十分艰苦，他们仍然坚持了中国的春节传统，通过舞龙灯、划旱船、踩高跷等方式，来表达他们的文化身份和思乡之情。这样的传统也在当地延续了下来，成为了中法文化交融的一部分。

张俊义表示，最让他触动的一点，便是华工的帐篷门都是朝向东方——那是祖国的方向。

这14万中国劳工背井离乡，远赴欧洲战场，在异国他乡度过了至少3年的艰苦时光，每日工作10小时。更有数万名劳工，永远埋骨他乡。

“正是他们的付出，中国才有资格成为战胜国，在巴黎和会上进行谈判。”中国华侨华人历史研究所副所长张秀明如是说。

图为河间一战华工后代代表参观侨博“荣耀与牺牲——一战华工的历史印记”展览，左一沈秉灿，左二南开大学河间乡村工作站站长蔡印同，左三沈秉尊。

而如今，110年的时间过去了，他们的功绩不能就此遗忘在历史的尘埃里。为了更好地讲述这段故事，南开大学历史学院协同侨博发起此次学术活动，通过主题展览、调研行动等，来真实还原华工在一战中所发挥的作用，并以普通话、法语面向公众进行直播。

南开大学河间乡村工作站站长蔡印同表示，2024年是中法建交60周年，一战华工的故事作为中国早期国际交流的范例，彰显了中法友好关系。作为曾赴法留学的“北方侨乡”河北沧州人，他希望能进一步调动公共力量，讲好一战华工背后的“中国故事”。

中国华侨历史博物馆负责人宁一强调，博物馆将继续在一战华工研究中发挥桥梁作用，不仅致力于公众教育，还将为学术界提供更多研究资源，以推动对这段历史的深入理解。(完)

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