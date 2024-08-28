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中非合作论坛｜通讯：中国援建小学为博茨瓦纳儿童提供高水平教育

2024年08月28日08:46 | 来源：新华网
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　　新华社哈博罗内8月27日电　通讯：中国援建小学为博茨瓦纳儿童提供高水平教育

　　新华社记者滕军伟

　　中国援建的博茨瓦纳莫帕尼小学从2021年开始招生，该校的建立缓解了当地孩子上学难和学校条件较差等问题。学校良好的设施和优异的教学成绩，得到家长和学生的好评。

　　“对莫帕尼社区来说，这所学校来得正是时候。它确实帮助了社区，最初这里只有一所学校为整个村庄服务。”莫帕尼小学校长哈霍伊齐韦·马拉塔在接受新华社记者采访时说。

　　8月15日，在中国援建的博茨瓦纳莫帕尼小学，校长哈霍伊齐韦·马拉塔在办公室接受新华社记者采访。新华社发（策基索·特巴洛 摄）

　　莫帕尼位于博茨瓦纳南部奎嫩区，离首都哈博罗内约15公里，是该国人口增长最快的村庄之一。目前，这里大约有3万人居住，而且人口还在快速增长。

　　这是8月15日拍摄的中国援建的博茨瓦纳莫帕尼小学。新华社发（策基索·特巴洛 摄）

　　在莫帕尼小学建立之前，莫帕尼唯一的学校早就无法满足需求，村里很多学生早出晚归，走很远的路到附近村庄或乘车到首都上学。一些经济条件较差的家庭，甚至付不起孩子的交通费。

　　10岁的特罗特洛·塞洛科过去需要每天早上5时起床，乘坐公共交通上学。莫帕尼小学启用后，她立刻转到那里，如今她每天只要步行10分钟就能到达学校。“这所学校太棒了，我总是告诉邻居们我们在学校学了什么，参加了什么活动。”她说。

　　目前，莫帕尼小学有大约900名学生。每年，这所学校都会收到大量家长的申请，希望自己的孩子能被录取。马拉塔对记者说：“我刚送走几名家长，学校已经饱和了，但想来这里上学的孩子还在继续增加。”

　　莫帕尼小学总建筑面积7400平方米，拥有明亮的教室、宽阔的操场、各种体育设施、计算机房、科学实验室、残疾人洗手间和一个现代化的图书馆。“在我的整个教学生涯中，这是最好的学校。”马拉塔说。

　　8月15日，在中国援建的博茨瓦纳莫帕尼小学，学生们正在上课。新华社发（策基索·特巴洛 摄）

　　13岁的兰策萨尼于2021年转到该校。她说：“以前的学校，没有科学实验室和计算机房，足球场也不卫生。这里的环境和教学质量更好，转学到这里后，我的学习成绩也有了明显提高。”

　　2023年，莫帕尼小学举行了第一次全国小学毕业考试，以98.3%的通过率，位居奎嫩区第一名，全国第12名。马拉塔表示，这一成绩的取得，来自老师、学生和家长的共同努力，也离不开中国大使馆的帮助。

　　在莫帕尼学校任教两年的老师巴姆·马莱泰表示，中国大使馆定期跟踪回访，提供持续支持，对学校教学成绩的提高有很大帮助。此外，学校的科学实验室和计算机房促进了学校的信息和通信技术教学，也是学校成功的原因之一。

　　莫帕尼小学是中国在博茨瓦纳援建的三所小学之一，另外两所是古邦小学和迪诺夸内小学。中国驻博茨瓦纳大使范勇表示，中国援建的三所学校有效改善了博茨瓦纳儿童的教育条件，为博茨瓦纳基础教育的发展提供了有力支持。

　　中国在博茨瓦纳援建的第四所学校——拉玛埃巴小学已经完工，将于今年晚些时候移交博茨瓦纳政府。这所学校有14间教室，可容纳560名学生，将缓解博茨瓦纳北部儿童上学难问题。

(责编：崔越、刘叶婷)

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