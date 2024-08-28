新华社北京8月27日电 综述：非洲数字化进程前景广阔

新华社记者陈绍华

非洲数字化发展虽然起步较晚，但近年来，受到非洲国家高度重视，数字服务在非洲得到广泛应用。当前非洲数字化进程前景广阔，有着政策引领、移动支付快速发展等机遇，同时也面临数字化基础设施不足、人才短缺等方面的挑战。

数字产业方兴未艾

目前，非洲在电商、金融、电子政务等领域的数字化进程已“多点开花”。

非洲电商产业整体增势强劲。从电商产业整体情况看，据德国Statista数据平台统计，2024年非洲电商年增长率将达24.7%，电商行业年营业额将超420亿美元，而2017年该数字仅为77亿美元。

非洲金融领域数字化创新取得积极成果。截至2020年，非洲已有超过500家金融科技数字化创新企业，南非约翰内斯堡和开普敦、肯尼亚内罗毕、尼日利亚拉各斯已进入全球前100名金融科技系统创新城市名单。

此外，非洲电子政务发展成果显著。根据《2022联合国电子政务调查报告》，自2020年以来，非洲电子政务发展取得最为显著进展：电子政务发展指数（EGDI）平均值增加了3.6%，科特迪瓦、卢旺达和赞比亚首次加入EGDI高水平组，非洲国家在EGDI低水平组中所占比例呈下降趋势。EGDI作为一项综合指数，由电信基础设施指数、人力资本指数、在线服务指数三个标准化指数加权平均计算得出。

发展前景令人期待

作为发展新引擎，数字化在非洲的发展前景光明。中国国际关系学院外语学院法语系副教授、非洲研究所负责人刘天南认为，这主要体现在政策引领、基础建设进步、人口数量与素质提高和移动支付快速发展等方面。

不论在区域或国别层面，非洲针对数字化制定不同发展策略。一方面，非盟政策性文件规划了发展目标，提出建设泛非网络系统、非洲在线大学等数字旗舰项目。另一方面，非洲多国竞相推进相关政策，比如埃及出台的《2030年信息通信技术战略》，肯尼亚的《数字经济蓝图》等。

非洲信息和通信技术基础设施建设不断取得进步。据非盟《2063议程》第二份实施报告，从2013年到2021年，非洲接入互联网人口从45%上升至72%。另据全球移动通信系统协会发布的《2023撒哈拉以南非洲移动经济》报告，预计到2030年，非洲智能手机使用率将达88%，4G使用率将达约50%，5G使用率将达约17%。

专家指出，非洲大陆的人口持续增长，且人口素质也在不断提高，有利于非洲数字化的推广和发展。据统计，达到中等或高等教育水平的15岁至29岁非洲青年人数已从2010年的4700万增长到2020年的7700万，预计到2040年可能将达约1.65亿。

非洲移动支付也在快速发展。自2007年M-Pesa平台推出后，移动支付在非洲迅速扩张走红，至2018年，非洲有超过3亿移动支付账户。M-Pesa是肯尼亚电信运营商萨法利通信公司推出的移动支付系统，目前已发展成提供存取款、转账、支付、信贷、理财等多种金融服务的综合平台。

仍存多种挑战

尽管非洲数字化进程已取得较大发展，但依然面临数字化基础设施建设、人才和治理能力等方面的挑战。

非洲大陆的通信网络技术多为2G和3G水平，4G应用范围还不够广泛。即便在宽带网络所覆盖地区，许多民众也可能出于种种原因无法享受数字服务，且非洲国家大部分服务器在美国等域外国家，需经海底光缆且途经欧洲才能接入网络，通信设施投资成本居高不下。

刘天南指出，非洲各国均受到数字化发展与创新人才短缺的影响，非洲青年受教育总体水平因区域、性别、城乡等因素存在差异。

今年7月底中非数字合作论坛发布的资料显示，近年来中国企业积极参与非洲海陆电缆、5G网络、数据中心等数字化基础设施建设，提供电子政务、智慧交通、智慧农业等解决方案，加大金融科技、电子商务、移动互联网等投资服务，让更多非洲用户享受数字化带来的便利。

(责编：崔越、刘叶婷)