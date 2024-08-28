人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中非合作论坛｜综述：非洲数字化进程前景广阔

2024年08月28日08:43 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京8月27日电　综述：非洲数字化进程前景广阔

　　新华社记者陈绍华

　　非洲数字化发展虽然起步较晚，但近年来，受到非洲国家高度重视，数字服务在非洲得到广泛应用。当前非洲数字化进程前景广阔，有着政策引领、移动支付快速发展等机遇，同时也面临数字化基础设施不足、人才短缺等方面的挑战。

　　数字产业方兴未艾

　　目前，非洲在电商、金融、电子政务等领域的数字化进程已“多点开花”。

　　非洲电商产业整体增势强劲。从电商产业整体情况看，据德国Statista数据平台统计，2024年非洲电商年增长率将达24.7%，电商行业年营业额将超420亿美元，而2017年该数字仅为77亿美元。

　　非洲金融领域数字化创新取得积极成果。截至2020年，非洲已有超过500家金融科技数字化创新企业，南非约翰内斯堡和开普敦、肯尼亚内罗毕、尼日利亚拉各斯已进入全球前100名金融科技系统创新城市名单。

　　此外，非洲电子政务发展成果显著。根据《2022联合国电子政务调查报告》，自2020年以来，非洲电子政务发展取得最为显著进展：电子政务发展指数（EGDI）平均值增加了3.6%，科特迪瓦、卢旺达和赞比亚首次加入EGDI高水平组，非洲国家在EGDI低水平组中所占比例呈下降趋势。EGDI作为一项综合指数，由电信基础设施指数、人力资本指数、在线服务指数三个标准化指数加权平均计算得出。

　　发展前景令人期待

　　作为发展新引擎，数字化在非洲的发展前景光明。中国国际关系学院外语学院法语系副教授、非洲研究所负责人刘天南认为，这主要体现在政策引领、基础建设进步、人口数量与素质提高和移动支付快速发展等方面。

　　不论在区域或国别层面，非洲针对数字化制定不同发展策略。一方面，非盟政策性文件规划了发展目标，提出建设泛非网络系统、非洲在线大学等数字旗舰项目。另一方面，非洲多国竞相推进相关政策，比如埃及出台的《2030年信息通信技术战略》，肯尼亚的《数字经济蓝图》等。

　　非洲信息和通信技术基础设施建设不断取得进步。据非盟《2063议程》第二份实施报告，从2013年到2021年，非洲接入互联网人口从45%上升至72%。另据全球移动通信系统协会发布的《2023撒哈拉以南非洲移动经济》报告，预计到2030年，非洲智能手机使用率将达88%，4G使用率将达约50%，5G使用率将达约17%。

　　专家指出，非洲大陆的人口持续增长，且人口素质也在不断提高，有利于非洲数字化的推广和发展。据统计，达到中等或高等教育水平的15岁至29岁非洲青年人数已从2010年的4700万增长到2020年的7700万，预计到2040年可能将达约1.65亿。

　　非洲移动支付也在快速发展。自2007年M-Pesa平台推出后，移动支付在非洲迅速扩张走红，至2018年，非洲有超过3亿移动支付账户。M-Pesa是肯尼亚电信运营商萨法利通信公司推出的移动支付系统，目前已发展成提供存取款、转账、支付、信贷、理财等多种金融服务的综合平台。

　　仍存多种挑战

　　尽管非洲数字化进程已取得较大发展，但依然面临数字化基础设施建设、人才和治理能力等方面的挑战。

　　非洲大陆的通信网络技术多为2G和3G水平，4G应用范围还不够广泛。即便在宽带网络所覆盖地区，许多民众也可能出于种种原因无法享受数字服务，且非洲国家大部分服务器在美国等域外国家，需经海底光缆且途经欧洲才能接入网络，通信设施投资成本居高不下。

　　刘天南指出，非洲各国均受到数字化发展与创新人才短缺的影响，非洲青年受教育总体水平因区域、性别、城乡等因素存在差异。

　　今年7月底中非数字合作论坛发布的资料显示，近年来中国企业积极参与非洲海陆电缆、5G网络、数据中心等数字化基础设施建设，提供电子政务、智慧交通、智慧农业等解决方案，加大金融科技、电子商务、移动互联网等投资服务，让更多非洲用户享受数字化带来的便利。

(责编：崔越、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部