新华社圣保罗8月26日电（记者周永穗）巴西圣保罗州州政府农业和保供部门26日发布报告说，当地连日火灾已给该州农业生产造成10亿雷亚尔（约合1.82亿美元）的损失。

报告显示，该州内许多农业设施、农村农宅和农作物被损毁，大量牲畜死于火灾。

当地民防部门26日表示，目前州内的多处明火已基本被扑灭，支援的军队仍处于待命状态。

甘蔗种植是圣保罗州农业经济的支柱之一。圣保罗州州长塔西西奥·德弗雷塔斯26日对该州甘蔗种植者在此次大火中遭受的损失表示遗憾。他说，巴西军队将继续与州内消防部门在最有可能发生新火灾的地区开展预防工作。

圣保罗州政府已宣布一项总额为1000万雷亚尔（约合181.9万美元）的面向受灾农业生产者的援助计划，受灾的农业生产者可获得最高5万雷亚尔（约合9095.5美元）的零利率贷款，用于维修农业设备和恢复农业生产等。

圣保罗州自22日以来森林火灾异常增多，在22日和23日两天内发生超过2300起火灾。该州8月发生的森林火灾数量达到自巴西国家太空研究院1998年有记录以来的新高。巴西联邦政府已要求联邦警察局调查起火原因。

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