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中尼南方农业科技园在尼泊尔启动

2024年08月28日08:38 | 来源：新华网
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　　新华社加德满都8月27日电（记者易爱军）中国南亚国家减贫与发展合作中心尼泊尔南方农业科技园27日在尼泊尔中南部城市珀勒德布尔启动，该项目旨在帮助尼泊尔提高粮食产量。

　　科技园项目由尼泊尔农林大学和重庆市农业科学院实施，中国“活力乡村”项目、中国乡村发展基金会尼泊尔办公室和珀勒德布尔市提供支持。包括尼泊尔农林大学师生和重庆市农业科学院水稻专家在内的近百人参加了科技园启动仪式。

　　中国驻尼泊尔大使陈松致辞表示，农业科技园是中尼农业合作的一个里程碑。珀勒德布尔是尼泊尔最重要的传统农业城镇之一，具有发展农业的优良自然条件；重庆则拥有先进农业科技和丰富资源。进一步深化农业合作，可以激发珀勒德布尔更大潜力，推动两个城市和两个国家共同发展、共同繁荣。

　　重庆市农业农村委员会副主任王仕杰在启动仪式上表示，该项目不仅将提高尼泊尔水稻单产水平，提升粮食产量，双方还将开展大棚蔬菜种植、畜牧养殖与鱼养殖等方面合作。

　　珀勒德布尔市市长雷努·达哈尔致辞时说，尼泊尔南方农业科技园启动，是通过创新和可持续发展实现减贫的重要一步。“我们相信，通过这个项目，可以应对气候变化、粮食安全和可持续农业发展等挑战。”

(责编：崔越、刘叶婷)

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