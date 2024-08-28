新华社莫斯科/基辅8月27日电 俄军27日对乌克兰多地发动大规模袭击。乌军总参谋部27日上午在社交媒体通报说，过去24小时，乌俄双方共发生170次战斗。

俄罗斯国防部27日发布通报说，俄军当天凌晨使用包括“匕首”高超音速导弹在内的远程空基高精度武器和无人机对乌克兰多个机场的关键设施进行了集群打击，所有预定目标均被击中。

乌克兰空军27日上午在社交媒体发文称，俄军当天凌晨再次对乌克兰进行大规模空袭，共发射了10枚导弹和81架无人机，乌防空力量击落其中5枚导弹和60架无人机。乌国家电力公司27日发表声明说，由于26日遭遇俄乌冲突以来俄军对乌能源系统最严重的袭击，27日乌克兰在全国实施限电措施。

乌军总参谋部27日上午在社交媒体通报说，过去24小时，乌俄双方共发生170次战斗。

乌军总司令瑟尔斯基27日在“乌克兰2024·独立”论坛上发言说，截至当天，乌军已控制俄罗斯库尔斯克州的100个居民点，共计1200多平方公里土地，俄方已将约3万名军人从乌克兰调往库尔斯克。乌总统泽连斯基当天在论坛上表示，乌方不准备用领土换取安全保障。

俄武装力量辐射、化学和生物防护部队司令基里洛夫27日在新闻发布会上说，俄方获取的多份材料表明，乌军使用含有有毒化学品的弹药，俄方已将乌克兰违反《禁止化学武器公约》的材料转交禁止化学武器组织。

国际原子能机构总干事格罗西27日在结束考察库尔斯克核电站后举行的新闻发布会上说，核电站在任何情况下都不应成为军事行动目标，库尔斯克核电站附近有无人机袭击的痕迹，但该核电站目前运行“非常接近正常状态”。他说，库尔斯克核电站受到的任何“外部影响”都可能带来严重后果。格罗西透露，他下周将前往乌克兰，计划与泽连斯基讨论扎波罗热核电站局势等问题。他表示，国际原子能机构考察了乌克兰所有核电站，没有发现制造“脏弹”的材料泄漏。

(责编：崔越、刘叶婷)