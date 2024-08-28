新华社墨西哥城8月27日电（记者吴昊 席玥）墨西哥总统洛佩斯27日在首都墨西哥城表示，墨方已“暂停”与美国驻墨大使馆的关系，以回应美驻墨大使萨拉萨尔日前就墨司法改革发表的言论。

洛佩斯当天在例行新闻发布会上说，萨拉萨尔日前对墨政府推动的司法改革提出批评，墨方因此决定“暂停”与美国驻墨大使馆的关系。“他们必须学会尊重墨西哥主权，这不是一件小事”。洛佩斯同时表示，墨方仍将维持与美国政府的双边关系。

萨拉萨尔22日在新闻发布会上表示，墨西哥政府推行的司法改革措施将会“威胁民主制度”“削弱北美经济一体化”。洛佩斯曾对此回应说，萨拉萨尔的相关言行“鲁莽”且“令人遗憾”，体现美国在美洲长期推行的“干涉主义政策”。

6月2日，墨西哥举行大选。7日，洛佩斯指出，国家复兴运动党所在联盟在新一届议会中占多数议席，将争取在新一届议会上批准开展司法改革。媒体报道称，这次司法改革包括法官选举与部门整合等20条改革措施。洛佩斯认为上述改革有助于打击腐败和提高司法系统效率，但批评者认为这可能会削弱司法独立。

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