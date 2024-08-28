新华社开罗8月27日电（记者张猛）喀土穆消息：苏丹北达尔富尔州政府官员27日说，苏丹快速支援部队26日炮击该州首府法希尔市，造成25人死亡，另有约30人受伤。

这是8月26日在苏丹北达尔富尔州首府法希尔市拍摄的在炮击中损毁的警局（手机照片）。新华社发（苏丹北达尔富尔州卫生部供图）

北达尔富尔州卫生部长易卜拉欣·阿卜杜拉·哈提尔27日发表声明说，苏丹快速支援部队26日晚对法希尔市进行了持续约4个小时的炮击，有4枚炮弹落在该市北部阿布舒克难民营的一处市场，造成25人死亡、约30人受伤。伤者已被送往附近的卫生中心和医院接受治疗。

苏丹地方组织法希尔抵抗委员会27日在社交媒体发文说，法希尔西部一所学院在炮击中严重损毁。

苏丹快速支援部队尚未对此作出回应。

这是8月26日在苏丹北达尔富尔州首府法希尔市拍摄的在炮击中损毁的学校（手机照片）。新华社发（苏丹北达尔富尔州卫生部供图）

今年5月10日以来，苏丹武装部队联合地方武装围绕北达尔富尔州的控制权与苏丹快速支援部队在法希尔展开激烈战斗，造成大量平民伤亡。目前，苏丹快速支援部队已控制西部达尔富尔地区除北达尔富尔州以外的其他4个州。

2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在首都喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。持续冲突已造成苏丹约1.88万人丧生，超过1017万人流离失所。

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