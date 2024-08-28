强 薇

从加纳首都阿克拉出发，驱车约30分钟，就来到了位于几内亚湾畔的特马市。离开主干道，汽车沿着宽敞平坦的“中加友谊路”驶向深能安所固电厂，道路一边是现代化的工厂，另一边是员工宿舍、食堂、体育场等配套设施，不远处，海水碧波荡漾。

“这是我第一次来这座电厂，真令人印象深刻！”加纳广播公司记者米莉亚姆·阿多玛科·博阿腾说。对于加纳曾经的电力短缺困境，同行的加纳记者们记忆犹新。深能安所固电厂是中国在非洲投资建设运营的第一个发电项目。2010年项目投产以来，已累计向加纳电网供电约250亿千瓦时，对缓解加纳乃至整个西非地区电力供应紧张、助力当地经济社会发展发挥了重要作用。

采访中，两国记者走访了电力生产车间、智能化中控室，并与当地员工畅谈在中国企业工作的感受，“绿色高效”“合作共赢”成为交谈中的高频词。“在工作中，加方员工和中方同事交流学习、共同进步。业余时间里，我们还一起踢球、举办文化活动等，结下了深厚的友谊。”电厂西非开发办公室主任工程师普雷佩由衷地说，“中国企业为加纳提高电力供应能力作出巨大贡献，我为自己能在这里工作感到自豪。”

离开前，大家手持中国和加纳两国国旗，在“中加友谊路”路牌处合影留念。2018年加纳同中国签署共建“一带一路”合作文件，为两国务实合作注入强劲动力。2024年中非合作论坛峰会即将举行，双方必将迎来更多合作机遇，中加友谊路越走越宽广。

《 人民日报 》（ 2024年08月28日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)