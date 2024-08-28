中国港湾为港口扩建项目提供了先进的技术解决方案和卓越的设计能力，并引入了多项创新技术，包括能够减少港口拥堵的停泊位窗口计划，以及用于跟踪和管理货运的先进数字系统，赢得了港口业主加纳子午线港口服务有限公司高度肯定。

——摘自加纳通讯社报道