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中加媒体联合采访——

共同讲好新时代中非合作故事（四）（新时代中非合作）

2024年08月28日06:25 | 来源：人民网－人民日报
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　　特马新集装箱码头。
　　本报记者 强 薇摄

　　中加两国媒体记者在特马新集装箱码头采访工作人员。
　　本报记者 张志文摄

　　中加两国媒体记者在深能安所固电厂采访工作人员。
　　本报记者 牛 震摄

　　深能安所固电厂当地员工。
　　本报记者 孟祥麟摄

　　俯瞰坐落于几内亚湾畔的深能安所固电厂厂区。
　　杭天翔摄

　　中国港湾为港口扩建项目提供了先进的技术解决方案和卓越的设计能力，并引入了多项创新技术，包括能够减少港口拥堵的停泊位窗口计划，以及用于跟踪和管理货运的先进数字系统，赢得了港口业主加纳子午线港口服务有限公司高度肯定。
　　——摘自加纳通讯社报道

　　深能安所固投资建设运营的联合循环发电厂装机容量560兆瓦，并计划在未来通过扩建工程提升至超1000兆瓦，为当地家庭和工业消费者提供可靠且负担得起的电力供应。加中两国员工在电厂运营中密切合作，新入职的加纳员工会配有一名中国导师，还可以通过参加培训提升职业技能。
　　——摘自加纳通讯社报道

　　日前，人民日报与加纳媒体“新时代中非合作”联合采访在加纳成功举行。这是两国媒体首次在加进行“新时代中非合作”联合采访。

　　联合采访期间，人民日报和加纳通讯社、加纳广播公司等加主流媒体共同采访深能安所固电厂和中国港湾工程有限责任公司承建的特马新集装箱码头等中加互利共赢合作项目，共同呈现中非合作丰硕成果，讲好新时代中非合作故事。

　　（本报记者强薇翻译整理，党明玥亦有贡献）

　　《 人民日报 》（ 2024年08月28日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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