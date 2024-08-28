本报记者 谢佳宁

多米尼加拥有得天独厚的旅游资源，有加勒比“度假天堂”的美誉。图为多米尼加首都圣多明各的滨海度假区。

新华社记者 李梦馨摄

加勒比酒店及旅游协会和西班牙一家数据公司近日联合发布的《2024年加勒比旅游趋势报告》显示，2024年上半年，加勒比地区的国际游客人数较去年同期增长10%，较2019年同期增长13%，创下历史新高。其中，波多黎各国际游客人数较去年增长18%，多米尼加增长12%，巴哈马和牙买加分别增长6%和2%。

根据报告，加勒比地区旅游业复苏主要由休闲旅游推动，休闲旅游同比增长11%，其次是商务旅行，增长3%。从客源地来看，美国和加拿大仍是该地区两个主要客源市场。与此同时，到访加勒比地区的拉美国际游客人数2024年上半年同比增长10%，较2019年增长17%。

另据最新航空运力数据，2024年上半年世界各地与加勒比地区的连通性，与上一年相比增长13%。与2023年上半年相比，乘坐飞机抵达加勒比地区的国际旅客数量增长了9%。

近年来，中国与加勒比国家的旅游合作不断升温。今年5月17日，北京—马德里—哈瓦那直飞航线复航，为中国游客赴古巴旅游提供便利，并将促进中国与加勒比地区国家的旅游合作。

世界旅游组织的报告认为，加勒比地区旅游业的复苏速度高于世界平均水平，地区各经济体采取的旅游支持举措功不可没。近期，牙买加政府宣布将制定新的移民和边境管理政策，提供包括旅游或商业、就业、学生交流等6种签证类别，主要为商务旅客和游客前往牙买加提供便利。数据显示，牙买加2023—2024财年旅游业收入达到43.8亿美元，创历史最高纪录。多米尼加除了推广传统的度假式旅游，水上运动、主题公园和美食体验等新兴旅游方式也逐渐兴起。为吸引更多退休游客，多米尼加政府制订计划，在医疗旅游和康养旅游上下功夫。据了解，该国多家酒店近年来陆续推出一站式冥想、沉浸式沐浴以及徒步休闲等特色项目，受到了老年游客群体的青睐。根据多米尼加旅游部发布的最新数据，2023年入境该国的游客中有29.1%年龄在50岁以上。

加勒比旅游组织主席肯尼思·布莱恩表示，加勒比地区旅游业2024年全年有望增长近10%，预计接待3380万至3540万人次的过夜游客。

《 人民日报 》（ 2024年08月28日 15 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)