本报记者 李 强

根据哈萨克斯坦农业部的最新数据，2024年上半年哈农业总产值为1.6万亿坚戈（1美元约合480坚戈），同比增长3.4%。其中畜牧业产值1.5万亿坚戈，种植业产值830亿坚戈。哈农业部表示，将继续推动秋收工作有序进行，预计2024年全年农业产值有望实现同比增长11.6%。

哈萨克斯坦素有“中亚粮仓”之称，2023年哈农产品出口至全球80多个国家和地区，出口额达53.5亿美元。近年来，哈政府将提高农产品附加值和单产作为农业发展重要方向，并不断扩大农业领域投入。哈农业部副部长巴赫兰·别克巴沃夫表示，2024年该国将实施的农业投资项目已增至11个，包括2个粮食深加工项目。5年内有望再实施50余个、总投资额近3000亿坚戈的深加工项目。

哈政府高度重视农业科研发展。哈外交部投资委员会负责人奥斯潘库洛夫表示，相关科研部门正积极开发基因组技术，并将其应用于农业领域。目前哈方已与中国华大集团合作开设实验室，实现了在哈国内进行有关研究，无需再将生物材料送往其他国家。哈方还计划建设中亚基因组研究中心，进一步推动农业发展并帮助解决荒漠化等环境问题。

采用现代技术提高农业生产力也是哈推进农业发展的重要举措。哈政府计划引用电子地图、真实气象数据、传感器和空间监测系统等技术，建设创新型智能农场，为农业生产提供更加科学、精准的决策支持，帮助优化种植方案，大幅提高生产力并降低生产成本。为了保障食品安全，哈农业部还计划对农产品实行全程追溯，为此开发了卫生鉴定系统，可自动生成检查农产品合格证书及该产品完整信息的二维码。

近年来，哈不断扩大同中国的农业合作。在上海合作组织及共建“一带一路”框架下，中国多所高校和企业在哈设立种植基地，并在作物育种、耕作栽培技术、粮油加工等方面与哈方开展合作。哈方通过引进中国小麦品种的高产抗病基因，成功改造和提升了哈小麦产量和抗病性。中方还积极支持哈方开展农业科学研究和专业人才培养，助力提高农业科研和管理能力，并向哈方提供先进的农业机械和设备，帮助其提高农业生产效率和机械化水平。

今年7月，兰州大学与哈国立农业研究型大学签署中哈智慧农业中心的共建协议。两所大学将在农业数字化、绿色低碳技术、节水实践、机械操作等方面开展研究合作，共同推动农业现代化和提高农产品产量。

（本报阿斯塔纳8月27日电）

《 人民日报 》（ 2024年08月28日 15 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)