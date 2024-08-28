本报记者 禹丽敏

一家德国跨境电商的海外仓内，工作人员在分拣处理快递包裹。

本报记者 李 强摄

在波兰首都华沙的一处智能快递柜前，快递员在投递包裹。

本报记者 禹丽敏摄

当前，欧洲电子商务保持增长态势。咨询机构尼尔森IQ与“智慧情报”近日联合发布的研究报告显示，2024年上半年，欧洲电商市场继续扩大，网络渠道用户数增长1%、网购频次增加4%。欧洲跨境电商平台“欧洲跨境商务”发布的报告显示，2023年欧洲企业对消费者（B2C）在线商品销售额达7410亿欧元，同比增长13%；其中，跨境电商市场规模达2370亿欧元，同比增长32%。

用户数和交易额继续增加

在线购物受到越来越多欧洲消费者青睐。全球速卖通发布的《消费者洞察报告》显示，今年第一季度，至少有95.8%的欧洲消费者进行过在线购物，35%的消费者每周用于在线购物的时间超过5小时。据统计，截至2023年底欧洲电商用户数量已达5.4亿，预计到2027年将增长至5.86亿。

欧洲电子商务协会和欧洲商业协会发布的《2023年欧洲电子商务报告》显示，西欧地区仍是欧洲最大的企业对消费者（B2C）电商市场，其份额占到六成以上。企业对消费者电商交易额领先的国家为英国、法国、德国和西班牙，在2022年的电商交易额分别达到2910亿欧元、1460亿欧元、1020亿欧元和720亿欧元。

数据显示，法国电商规模较2023年增长10.5%，电商交易额占零售贸易总额的10%。2023年，有3940万法国人通过互联网购物，比上一年增加50万人，人均下单60次。2023年，德国的跨境电商交易额表现突出，达到430亿欧元，增幅为28%，成为欧洲最大的跨境电商市场。欧洲电商店铺500强中有112家来自德国，包括知名电商平台扎兰多等。市场分析机构“莫多情报”的一份报告称，电子商务正在重新定义欧洲的商业活动，预计到2029年欧洲电商市场规模有望达到9511.6亿美元。

中东欧地区成为新增长点

今年5月，敦豪集团斥资1.8亿欧元，在波兰新建了一个辐射欧洲大陆的国际配送中心；德国施瓦茨集团旗下的大型零售连锁店宣布继续在保加利亚扩大其物流基础设施，提升该国的电子商务能力……中东欧地区电子商务加速发展，成为欧洲地区相关业务的新增长点。欧洲电子商务协会相关报告显示，2023年中东欧地区的电商市场规模增长29%，达到1040亿欧元。德国Statista数据平台预测，2024年中东欧电商市场规模将继续增长18%，有望达到1220亿欧元。

波兰、保加利亚等是欧洲电商市场发展最快的几个国家。根据中东欧地区在线销售管理和自动化系统“基础链接”平台的最新数据，今年6月，波兰在线销售额同比增长12.6%；预计波兰电商市场规模到2027年将达到280.9亿美元。保加利亚2022年电商交易额实现增长31%。

有分析认为，中东欧地区电子商务快速增长，主要得益于互联网普及率的提高、物流基础设施的改善以及在线购物消费者群体不断扩大。当前，中东欧国家不断加快推动数字化转型，该地区移动支付普及率显著提升，这进一步助推电商发展。BLIK是波兰最大的支付系统之一。2023年1月至8月，该支付系统完成了10亿笔交易，创下该平台线上交易的新纪录。保加利亚推出了多种移动支付创新解决方案，移动支付已覆盖该国80%以上的支付市场。保加利亚计划修改相关条例以进一步规范电商产业发展。

中欧合作实现互利共赢

2024年1月，京东物流与英国最大快递公司之一Evri达成战略合作，双方将联合打造中英双向物流服务，并在美妆、服饰等细分领域为全球客户定制一体化供应链解决方案。2022年底，京东物流与波兰最大的零售连锁店“小瓢虫”达成合作协议，帮助其完成所有的线上订单履约，并实现最快24小时交付。京东物流仓储管理系统还助力“小瓢虫”库存提档升级，使其出库和库存准确率提高至99.5%，超过行业水平。“小瓢虫”物流项目经理雅各布·柯诺尔表示：“我们共建了一个高效的集成IT系统，对库存、出库和入库进行管理。即使面对每日订单数量增长17倍的情况，该系统也能帮助我们高效完成线上订单。”

近年来，越来越多中国企业在欧洲地区建立海外仓储，入驻当地电商平台，与本土企业开展信息技术合作，助力优化地区电商平台服务体验。根据最新的尼尔森IQ消费者在线小组报告，来自中国的电商平台已成为欧洲电商市场的重要参与者。今年上半年，西班牙超过1/3的在线购物都是通过中国电商平台进行。“欧洲跨境商务”的报告显示，全球速卖通已成为欧洲最大的跨境电商平台。不少欧洲电商平台还采取多项举措吸引中国商家入驻。比如，德国电商平台欧图面向中国跨境电商卖家推出“全托管”服务，为德国消费者提供更加多样的购物体验。

总部位于美国纽约的管理咨询公司奥纬咨询柏林办事处的合伙人延斯·冯·韦德尔撰文表示，中国是全球电子商务的引领者，欧中加强合作将有力促进欧洲电子商务发展。中国电商企业积极采用人工智能等新技术，利用社交平台等营销渠道，不断扩大客户市场，同时也与欧洲电商企业深化合作，助力提升行业服务水平。

《 人民日报 》（ 2024年08月28日 15 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)