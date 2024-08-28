人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

外交部：不断擦亮中非高质量共建“一带一路”金字招牌

2024年08月28日06:19 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　新华社北京8月27日电  （记者董雪）外交部发言人林剑27日表示，2024年中非合作论坛峰会开幕在即，中方愿同非方一道不断擦亮中非高质量共建“一带一路”的金字招牌，推动中非互联互通合作加速驶入快车道。

　　当日例行记者会上，有记者问：近日，有非洲学者表示，高质量共建“一带一路”为促进非洲国家互联互通发挥了重要作用，非洲在基础设施建设方面仍有很大缺口，非中共建“一带一路”将有力促进非洲可持续发展、经济增长和区域一体化。发言人对此有何评论？共建“一带一路”能为促进非洲互联互通带来什么？

　　林剑表示，基础设施建设是非洲发展的重要基础，实现互联互通是非洲国家的普遍期待。多年来，在中非合作论坛和共建“一带一路”框架下，中国始终秉持真实亲诚理念和正确义利观，坚定支持非洲国家提升基础设施和互联互通水平，实现可持续发展。

　　“要想富，先修路。”他表示，多年来，中非合作新建和升级公路近10万公里，铁路超1万公里，桥梁近千座，港口近百个。蒙内铁路、亚吉铁路、本格拉铁路等相继竣工，大幅提升沿海与腹地之间的运输效率。喀麦隆克里比深水港迎送万吨级大型船舶为内陆国家带来发展机遇，埃塞俄比亚博莱国际机场改扩建工程助力打造东非最大航空枢纽。赞比亚下凯富峡水电站、摩洛哥努奥光热电站、肯尼亚加里萨光伏发电站极大缓解当地用电荒。中企帮助非洲建设一半以上的无线站点和高速移动宽带网络，服务超过9亿非洲人民。

　　“目前，52个非洲国家以及非盟委员会同中国签署了共建‘一带一路’合作文件，致力于破解自身发展瓶颈。”林剑说。

　　他表示，非洲国家的积极参与是高质量共建“一带一路”的一道亮丽风景。

　　“2024年中非合作论坛峰会开幕在即，高质量共建‘一带一路’将是本次峰会的主要议题之一。”林剑表示，中方愿同非方一道，在合作共赢、共同发展的道路上继续结伴前行，将“一带一路”倡议同非盟《2063年议程》及非洲各国发展战略有机对接，不断擦亮中非高质量共建“一带一路”的金字招牌，推动中非互联互通合作加速驶入快车道。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月28日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部