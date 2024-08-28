新华社北京8月27日电 （记者董雪）外交部发言人林剑27日表示，2024年中非合作论坛峰会开幕在即，中方愿同非方一道不断擦亮中非高质量共建“一带一路”的金字招牌，推动中非互联互通合作加速驶入快车道。

当日例行记者会上，有记者问：近日，有非洲学者表示，高质量共建“一带一路”为促进非洲国家互联互通发挥了重要作用，非洲在基础设施建设方面仍有很大缺口，非中共建“一带一路”将有力促进非洲可持续发展、经济增长和区域一体化。发言人对此有何评论？共建“一带一路”能为促进非洲互联互通带来什么？

林剑表示，基础设施建设是非洲发展的重要基础，实现互联互通是非洲国家的普遍期待。多年来，在中非合作论坛和共建“一带一路”框架下，中国始终秉持真实亲诚理念和正确义利观，坚定支持非洲国家提升基础设施和互联互通水平，实现可持续发展。

“要想富，先修路。”他表示，多年来，中非合作新建和升级公路近10万公里，铁路超1万公里，桥梁近千座，港口近百个。蒙内铁路、亚吉铁路、本格拉铁路等相继竣工，大幅提升沿海与腹地之间的运输效率。喀麦隆克里比深水港迎送万吨级大型船舶为内陆国家带来发展机遇，埃塞俄比亚博莱国际机场改扩建工程助力打造东非最大航空枢纽。赞比亚下凯富峡水电站、摩洛哥努奥光热电站、肯尼亚加里萨光伏发电站极大缓解当地用电荒。中企帮助非洲建设一半以上的无线站点和高速移动宽带网络，服务超过9亿非洲人民。

“目前，52个非洲国家以及非盟委员会同中国签署了共建‘一带一路’合作文件，致力于破解自身发展瓶颈。”林剑说。

他表示，非洲国家的积极参与是高质量共建“一带一路”的一道亮丽风景。

“2024年中非合作论坛峰会开幕在即，高质量共建‘一带一路’将是本次峰会的主要议题之一。”林剑表示，中方愿同非方一道，在合作共赢、共同发展的道路上继续结伴前行，将“一带一路”倡议同非盟《2063年议程》及非洲各国发展战略有机对接，不断擦亮中非高质量共建“一带一路”的金字招牌，推动中非互联互通合作加速驶入快车道。

《 人民日报 》（ 2024年08月28日 03 版）

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