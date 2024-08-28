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坚持多边主义，应对气候变化

本报记者 曹师韵
2024年08月28日06:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　“气候危机深刻影响人类的生存和发展。我们必须积极应对气候变化，实现绿色、低碳、可持续发展。”中国气候变化事务特使刘振民日前参加2024年印度尼西亚净零峰会，他在接受本报记者采访时表示，实现全球碳中和目标，不仅关乎当代人的福祉，也关乎子孙后代的生存。

　　2024年印度尼西亚净零峰会由印尼外交政策协会主办，与会各方就印尼的气候战略、能源转型、气候融资、碳排放权及碳定价、绿色技术等主题分享看法及经验，认为包括印尼在内的全球各国都应重视落实气候承诺，加速能源转型进程，强调共同合作对实现可持续未来的重要性。

　　刘振民此次参加了“言行一致：哪些国家是采取行动应对气候变化的倡导者？”分论坛，并介绍了中国的绿色低碳发展及能源转型经验。他表示，作为世界最大的发展中国家，中国深知自身在应对气候变化中应发挥的作用，在实现中国式现代化进程中坚定不移地走绿色低碳发展道路。

　　为落实习近平主席宣布的碳达峰碳中和目标，中国政府已构建完成碳达峰碳中和“1+N”政策体系；建成全球覆盖温室气体排放量最大的碳市场；“十三五”期间，积极发展循环经济，对减少二氧化碳排放的综合贡献率超过25%，是全球能耗强度下降最快的国家之一；2023年，主要资源产出率比2012年提高约60%，资源循环利用产业产值超过3.7万亿元人民币，带动就业人数超过3500万人；2023年底，可再生能源发电装机容量达到近52%，首次超过化石燃料能源装机容量。刘振民强调，当前，世界已进入可再生能源逐步替代化石能源的新时代，能源转型是各国实现可持续发展的正确道路，中国能源转型经验对世界具有重要借鉴意义。“中国将继续大力推动绿色低碳领域的技术创新，为全球应对气候变化提供优质产能和产品。”

　　由于独特的地理环境及气候特征，印尼极易受到气候变化影响。刘振民表示，作为东南亚大国，印尼在全球应对气候变化方面能够发挥重要作用。中印尼两国国情相似，中国可分享的技术及经验很多，两国应该加强双边交流，尤其应在电动汽车、光伏发电等清洁能源开发方面进一步加强合作。

　　刘振民说，东南亚地区能否实现能源转型，不仅是东南亚自己的事，更是关系到全球能源转型进程的重大事项。中国与包括印尼在内的东盟国家陆海相连，比邻而居，近年来在能源领域展开了多项合作，包括风能、水电、绿色交通等方面。“中国将继续秉持人类命运共同体理念，通过气候变化南南合作、共建绿色‘一带一路’等，加强与东盟国家的合作与交流，共同为全球气候治理和低碳能源转型作出积极贡献，共同建设一个清洁美丽的世界。”

　　极端天气气候事件频发及其造成的负面影响一再为我们敲响警钟，然而地缘政治冲突和单边主义还在不断扩大全球气候治理赤字。“人类应对气候变化的努力还远远不够，国际合作需要进一步加强。”刘振民强调在应对气候变化中坚持多边主义的重要性，“各国应该通过技术合作打破壁垒，填补全球气候治理空白，通过有力的国际合作重建南北互信，推动实现公平、有序、公正的能源转型”。

　　（本报雅加达8月27日电）

　　《 人民日报 》（ 2024年08月28日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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