新华社北京8月27日电（记者冯歆然）8月27日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在北京同美国总统国家安全事务助理沙利文开始举行新一轮战略沟通。

王毅说，欢迎沙利文助理访华并首次来华举行中美战略沟通。中美关系攸关两国，牵动世界。过去几年，两国关系充满波折。在习近平主席和拜登总统的战略引领下，我们实现了重返巴厘岛、通往旧金山，其中的经验值得总结，教训需要汲取，关键是要锚定相互尊重、和平共处、合作共赢的大方向。

王毅表示，落实好两国元首旧金山会晤共识是中美双方的共同职责，也是此次战略沟通的主要任务。期待双方在接下来的两天里就此进行深入沟通。希望这次沟通一如既往是战略性和实质性的，同时应该更具有建设性，推动中美关系朝着“旧金山愿景”克服干扰、排除障碍，真正实现稳定、健康、可持续发展。

沙利文说，这是我作为总统国家安全事务助理首次访华，感谢中方周到安排。拜登总统致力于负责任地管理美中关系，避免竞争演变为冲突，并在有共同利益的领域开展合作。期待通过此次战略沟通，同中方就广泛议题进行富有成效的对话，落实好两国元首达成的共识。

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