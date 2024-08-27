新华社北京8月27日电（记者董雪）外交部发言人林剑27日表示，“中国行”持续圈粉，离不开中国持续开放的政策和不断优化的服务。美丽多姿、开放包容、善意温暖的中国，欢迎大家常来。

当日例行记者会上，有记者问：随着各项免签政策落地，许多外国游客在网上发布中国行的见闻，流量数据突破10亿。不少外国朋友表示，中国那么大，我想去看看。很多外国游客还成为多次来华旅游的“回头客”。发言人对此有何评论？

林剑说：“我也看到很多外国博主在中国边玩边拍的视频，也看到越来越多的外国朋友来到中国、爱上中国。”

他介绍，今年前7个月，中国各口岸的入境外国人超过1700万人次，同比增长129.9%；目前国际客运航班量每周超6300班，比6月底增长近10%。“这都让我们感受到外国朋友对中国行扑面而来的热情。”

林剑表示，“中国行”持续圈粉，离不开中国持续开放的政策和不断优化的服务。中方对15国试行免签入境15天政策，新增与新加坡、泰国等6个国家互免签证，将144小时过境免签政策适用范围增至37个口岸、54个国家，持续优化支付服务……一系列便利外籍人员来华政策措施，不仅让外国游客能够在北京胡同体验世界遗产，在上海外滩领略璀璨夜色，在山西古建探寻历史文化，而且拉近了中国与世界的距离，彰显了中国持续扩大对外开放的诚意和决心。

“多彩中国行，来过都说好。美丽多姿、开放包容、善意温暖的中国，欢迎大家常来！”林剑说。

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