新华社北京8月27日电 黎巴嫩真主党与以色列25日发生本轮巴以冲突开始以来最大规模交火，双方就打击规模和效果各执一词。

多家国际媒体分析，黎巴嫩真主党与以色列之间可能发生进一步冲突，但爆发全面战争可能性不大。联合国等多方呼吁双方保持克制，避免冲突升级。

这张社交媒体上的视频截图显示，8月25日，以色列北部防空系统启动拦截。新华社发

各自否认对方战果

黎巴嫩真主党25日对以色列发动大规模袭击，报复以色列暗杀真主党高级军事指挥官福阿德·舒库尔。以色列则宣称以军先发制人式“精准打击”真主党目标。这次交火导致三名真主党武装人员死亡，以方一名士兵死亡、两人受伤。

在激烈交火结束大约12小时后，真主党领导人赛义德·哈桑·纳斯鲁拉发表电视讲话，称真主党当天“按计划”打击以色列目标，否认以色列军方所谓“先发制人式”打击是为了阻止真主党更大规模袭击的说法。

纳斯鲁拉还说，真主党的无人机和火箭弹发射器没有在以军空袭中受损，真主党眼下没有发动更大规模袭击的计划。

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡25日早些时候称，情报显示真主党准备袭击以色列，以军当天对真主党目标进行先发制人打击，在发射架上摧毁数千枚火箭弹。以国防部长约亚夫·加兰特称，以军空袭大幅削弱真主党的袭击能力，真主党准备发射的火箭弹多达三分之二未能发射。

内塔尼亚胡的顾问胡德米特里·根德尔曼25日说，真主党袭击没有对以色列任何军事和国防设施造成损害，否认真主党关于摧毁以色列军事目标的说法。

全面战争可能性小

据多家外媒分析，黎巴嫩真主党与以色列双方虽表示可能会发起更多打击，但爆发全面战争的可能性不大，双方都暗示，25日这场数月来最激烈的交火已经结束。

两名不愿公开姓名的外交官接受路透社采访时认为，真主党和以色列释放的信息显示，双方都不希望局势进一步升级。

纳斯鲁拉在电视讲话中说，真主党将评估本轮攻击的效果，以决定是否会发动更多袭击。“如果本轮打击结果不理想，我们会保留再次回应的权利。”他同时告诉黎巴嫩民众，现阶段，“可以喘口气，放松一下”。

以色列外交部长伊斯雷尔·卡茨25日说，以军在发现真主党准备大规模袭击以色列后才空袭黎巴嫩，以色列在“行使自卫权”，“对全面战争不感兴趣”。

以色列国家安全研究所专家丹尼·齐特里诺维茨接受美联社采访时说，真主党可能试图“在不升级为战争的情况下平衡局势”。真主党与以色列双方都希望各自对本轮袭击的描述足以让他们宣布胜利，避免局势进一步升级。

黎巴嫩《东方-今日报》认为，真主党的报复没有针对以色列民用场所或公共基础设施，火箭弹给以方造成的损失不大，不足以引发大规模战争。

本轮巴以冲突去年10月爆发以来，真主党为策应巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯），向以色列境内发射火箭弹、炮弹和无人机等，以军则还以空袭和炮击。双方交火近来更趋激烈，以方已批准对黎巴嫩发起地面进攻的作战计划，外界担忧黎以冲突升级。

多方呼吁避免升级

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯的发言人25日说，古特雷斯对以色列和黎巴嫩真主党之间的冲突升级“深感关切”，呼吁双方立即停止敌对行动。

这是8月25日在以色列特拉维夫拍摄的以色列国防部大楼。新华社记者陈君清摄

联合国驻黎巴嫩临时部队和联合国驻黎巴嫩特别协调员办事处25日发表联合声明，呼吁冲突双方停火，避免敌对行动进一步升级。声明说，停止敌对行动，执行联合国安理会2006年8月关于黎以停火的1701号决议，是唯一可持续的前进道路。

美国国家安全委员会发言人肖恩·萨韦特说，总统约瑟夫·拜登正在“密切关注以色列和黎巴嫩的事态发展”，美国“将继续支持以色列的自卫权，将继续为地区稳定而努力。”

以色列媒体报道，加兰特同美国防长劳埃德·奥斯汀通电话，“讨论了避免地区局势升级的重要性”。

埃及外交部25日发表声明，说以色列与真主党的冲突升级对地区稳定构成威胁，呼吁各方保持冷静、缓和局势。埃及总统阿卜杜勒-法塔赫·塞西警告，以色列在黎巴嫩开辟新战线很危险，必须维护黎巴嫩的稳定和主权。

约旦外交部25日在一份声明中警告，黎巴嫩南部不断升级的局势可能导致地区战争，威胁地区安全与稳定。（孙硕）

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