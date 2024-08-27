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利比亚东部政府关闭其控制下的全部油田和港口

2024年08月27日16:06 | 来源：新华网
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　　新华社突尼斯8月27日电（记者潘晓菁）利比亚班加西消息：利比亚国民代表大会任命的政府总理乌萨马·哈马德26日在其政府社交媒体账号上发表声明，宣布该政府控制下的所有油田和港口遭遇不可抗力，暂停石油生产和出口。

　　这一决定是在控制西部的利比亚总统委员会宣布更换利比亚央行行长之后作出的。

　　利比亚央行负责掌管利比亚的外汇储备和最主要的财政来源——石油收入。本月12日，利比亚总统委员会发表声明，宣布任命一名新的央行行长，但此决定遭到国民代表大会反对，称此举超出了总统委员会的职责权限范围。

　　哈马德在声明中指责总统委员会企图控制利比亚最重要的金融机构。哈马德说，总统委员会的决定已导致利比亚金融交易中断，最终可能导致经济崩溃。

　　自2011年卡扎菲政权被推翻后，利比亚陷入动荡。得到联合国承认的民族团结政府与支持它的武装力量控制西部部分地区，国民代表大会则与“国民军”结盟，控制东部和南部大部分地区。

　　石油是利比亚国家重建和民生改善的重要收入来源。多年来，持续的战争和分裂严重影响了该国石油生产和出口。

(责编：崔越、杨牧)

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