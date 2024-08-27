周心怡

在高山峡谷间，四川省阿坝藏族羌族自治州理县桃坪羌寨依山而建。它是世界上保存最完整的仍有人居住的碉楼与民居融为一体的古建筑群，浓缩了羌族的千年历史。8月下旬，古寨内外迎来又一批全国乃至世界的游客。

2024年上半年，理县接待游客197.5万人次，旅游综合收入15.4亿元，同比增长8.15%。旅游业的发展，给当地羌族居民带来了更多的收入。

家住桃坪羌寨的杨天琼将自家特色的羌族建筑打理成了可供游客们参观的民俗展览馆——小琼家碉楼。游客们在这里登碉楼、钻地道、体验羌寨特别的木锁、了解羌族释比文化、感受羌族人的日常生活。

经营小琼家碉楼的杨天琼和她的父亲。周心怡摄

小琼家碉楼火起来之后，整个桃坪羌寨都带动起来了。杨天琼说：“以前我们这里只能靠种小麦、青稞、玉米、土豆来维持生活，那时候很穷，现在发展旅游就很富了，整个面貌都变了。”

“我们每天采购新鲜食材，做地道的羌族美食，很受客人喜欢。” 居住于此地的羌族阿妈麦西把老屋改造成了漂亮的“尔玛人家”农家乐，成为了游客喜爱的羌寨“打卡地”之一。

谈及对尔玛人家的未来规划，主理人陈硕感慨，“回头看这二十多年，生活是越来越好，我现在是什么都不愁。我们这里春看花、夏避暑、秋赏红叶、冬滑雪，可玩的点很多，而且现在交通更便利了，公路铁路都有，未来一定会发展得更好！”

“吃水果，甜得很！”在羌寨外的马路边，羌族阿妈王桃花摆了一个水果摊，热情招呼来往的游客。她家就住在不远的古城村，家里种了100株红脆李、100多株车厘子，除了在景区售卖，还在线上电商进行销售，每年靠卖水果能带来七、八万元收入。

“生活好！非常满意！”王桃花这样说。

（作者是清华大学新闻与传播学院国际新闻传播硕士）

(责编：徐祥丽、杨牧)