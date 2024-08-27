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金沙遗址：古蜀文明圈粉外国游客

高雨曦
2024年08月27日13:56 | 来源：人民网-国际频道
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“我的中国朋友强烈推荐我来成都旅行，并且一定要来金沙遗址看看另一种文明。”在成都金沙遗址博物馆游客中心，刚刚结束参观的法国游客马汀说道。

在144小时过境免签政策的推动下，越来越多的外国人正来到中国旅行，而成都，则成为许多外国人“China Travel”的首选目的地之一。近年来，古蜀文明迅速走入公众视野，并成为海外游客了解四川乃至中国的一张新名片。

金沙遗址博物馆工作人员表示，今年接待的外国游客明显多起来了，每天都有外国游客到博物馆的文创店消费，“他们都特别喜欢买太阳神鸟图样的文创产品。”

在海外视频网站优兔上，海外网友们分享着自己参观三星堆博物馆的Vlog，有外国游客在一个个展品面前流连忘返，被三星堆的先进艺术和神秘历史所震撼；也有人认为“古蜀王国的文化和宗教十分独特，那些文物面具像外星人的脸，和你想象里的中国很不一样”。

作为三星堆文明的发展延续，金沙文明也备受关注。这处商周时期的古蜀王都，讲述着距今约三千年前的故事，对外国游客而言，这是他们了解中国这片土地古老历史的绝佳窗口。“中国有非常久远的历史，我们还有许多东西没有了解，而金沙遗址对西方人来说是一个很好的契机。”马汀说。

“我最喜欢的是一进来的遗迹馆，那片祭祀区的考古现场，看到当时的人们如何构建自己的文明是很有意思的。”对比自己家乡的文艺展览，马汀还对中国博物馆的特点发出了感慨：“首先从规模上，这里的博物馆比法国的大得多；但更重要的是，博物馆在这里不是一个单纯的建筑，不仅是玻璃柜里的文物，而是一整片空间，让人更加沉浸。”

在金沙遗址博物馆，除了通常会设置的中英双语展示牌，场馆还在服务外国游客方面做了其他工作。在互动演示屏上，游客可以了解世界其他地区的鸟崇拜，寻觅中外文化的共同基因；在博物馆入口，还可领取多语种解说设备，读懂每件文物背后的内涵。

（作者是清华大学新闻与传播学院国际新闻传播硕士）

(责编：徐祥丽、杨牧)

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