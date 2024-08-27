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飘向世界的“羊角花”，汶川山里的“致富花”

李若佳 张堃 王一川
2024年08月27日13:34 | 来源：人民网-国际频道
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视频拍摄、剪辑：张智超

绣着羊角花和格桑花的服装、无痕内衣、熊猫布偶……通过东西协作，一件件出自汉、藏、羌各族绣娘之手的商品漂洋过海，飞出大山，远销海外。

50岁的石小花就是其中一位绣娘。这是她的第一份工作——四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县来料加工致富工坊的刺绣女工。

“原来一点手艺都没有，现在有了就很高兴。自己吃啥穿啥有了经济来源，有了自信与硬气。来到这里上班，我就觉得日子越来越好！”石小花在这里工作了整整6年。患有轻微腿部残疾的她此前找工作处处碰壁，只能在家里照顾孩子。

“我们屋头4个人，原来就我老公一个人挣钱，四个人吃。”石小花说。而现在，她成了家里的“顶梁柱”，每个月3000多元的收入让她的“家庭地位都跟着提升咯”。

2018年，在东西部扶贫协作的支持下，汶川县来料加工致富工坊成立。起初，工坊只是一个“家庭式的小作坊”。作为工坊负责人，从小跟着家中长辈学习羌族刺绣的杨梅从周边村镇招募巧手的妇女，和当地政府的技术专家一起手把手教学。

“我们来一个培训一个，然后让工人带工人、亲戚带亲戚、朋友带朋友。就像星星之火，很快大家都能熟练工作。”杨梅说。

六年过去，致富工坊目前共有50余名工人，其中近30人选择“滚动就业”——将物料拿回家中，在家里完成加工。

张鹏就是工坊所在的七道沟村的村民，手脚都不便利的他一个月便学会了为衣服钉针。“原来没有这个厂之前我们就到处去打工，有了这个厂之后就提高了收入，在家门口就能上班咯。”

“我们这里就是一个大家庭，都互相帮助，每天高高兴兴的。”石小花说。当遇到那些重体力活儿的时候，不用她吆喝，其他工人就会主动来帮忙。

6年时间里，石小花从学徒成为专家，甚至还当起了老师。每周五、周六，她都会坐公交车去汶川特殊教育学校，为那里的学生上3个小时刺绣课。特校里有一些聋哑学生，但石小花也能和他们进行基础的交流。

“他们的手势我也懂一些，因为我们这里有几个娃娃也是聋哑人。”其中一位聋哑人工人东大川和石小花一样，是工坊里的“刺绣担当”，二人共同管理工坊里的设备。尽管不能言语，东大川也会亲自为新学徒做示范或者手把手教学。必要时，石小花会在一旁做“翻译”，替东大川讲解制衣要领。

目前，汶川县共建成来料加工致富工坊37个，辐射带动茂县、理县、马尔康市、壤塘县等地，促进阿坝州3000余人就地就近就业，实现人均增收2200元/月。

如今，石小花的孩子已经长大，都在外打工。她憧憬着，也许有一天自己的孩子们也能像那些衣服，走出大山，飞向世界各地。

（作者是清华大学新闻与传播学院国际新闻传播硕士）

(责编：徐祥丽、杨牧)

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