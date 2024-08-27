新华社里约热内卢8月26日电（记者赵焱 陈威华）第三届中国－巴西电影展26日在巴西里约热内卢开幕，来自中国和巴西的各7部影片将在27日至30日陆续上映。

参加本次影展的中国影片包括《长安三万里》《学爸》《向日葵中队》《无负今日》等作品；巴西参展影片有《我们的梦》《十秒钟取胜》等。这些影片都获得本次电影展组委会颁发的蓝鹦鹉奖。

中国驻里约热内卢副总领事王尉育在开幕式上致辞说，多部中巴优秀电影参加本次电影展，为中国与巴西两国人民进一步增进相互了解、拉近彼此距离提供了宝贵的平台。

本次电影展主办机构康桥博智文化传媒公司的总经理陈翔广告诉记者，自己来到巴西三十多年了，但在巴西的大屏幕上却很少看到中国电影作品，因此从2019年开始主办中巴电影展，今年是第三届，希望通过电影展促进两国影视文化交流，把更多的中国影视作品引进巴西。

巴西导演、电影制作人若昂·阿莫林认为，巴西与中国在科技、经贸领域合作成绩显著，然而在文化方面两国人民相互了解还不够深入，举办电影展显然是文化交流的好机会，今后两国应继续拓展文化交流项目。

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