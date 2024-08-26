新华社北京8月26日电 中东地区局势持续升温之际，为宣示美国对以色列“坚决支持”，美国国防部长劳埃德·奥斯汀25日宣布在中东地区部署“亚伯拉罕·林肯”号和“西奥多·罗斯福”号两个航母打击群。

俄罗斯卫星通讯社援引美国国防部声明报道，奥斯汀25日与以色列国防部长约亚夫·加兰特通话时重申，美方“坚决支持”以方应对“伊朗及其地区盟友”的威胁，决定在中东地区部署两个航母打击群。

“林肯”号航母打击群上周抵达中东地区，本应替换在阿曼湾执行任务的“罗斯福”号航母打击群。美方做出此番调整前，黎巴嫩真主党25日对以色列发动大规模袭击，以色列现已进入48小时紧急状态。

舆论注意到，美国政府明明以实际行动为以色列“站台”、加剧中东地区紧张局势，却言之凿凿谋求给局势降温。美军参谋长联席会议主席查尔斯·布朗24日开启中东之行，声称专为缓解地区局势而来。

据以军消息，布朗25日抵达以色列，与以军总参谋长赫齐·哈莱维会晤。

本轮巴以冲突去年10月爆发以来，美国政府罔顾加沙地带不断恶化的人道主义灾难，持续“拉偏架”，为以色列提供军事和外交支持。

法新社援引美国国防部官员的话报道，真主党25日向以色列境内发射火箭弹和无人机，美军虽未直接参与拦截真主党发射的武器，也未对黎巴嫩境内目标实施打击，却帮助以方追踪真主党发射物的路径。（王逸君）

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