人民网曼谷8月19日电 （记者刘慧）8月19日上午，泰国中国国际学校举行2024年开学典礼，并同时举办了一场主题为“中国基础教育课程如何泰国本土化发展”的报告会。众多中泰教育主管部门领导、教育界人士、学生家长以及媒体代表等与会。

出席活动嘉宾合影。人民网记者 刘慧摄

报告会上，中国国际学校校务委员会执行主席齐斌博士汇报了中国基础教育课程在泰国的本土化实施情况，分享了学校在融合中泰教育精华方面的成功经验与未来的规划蓝图。

泰国前外交部部长、泰国格乐大学校长杨金泉在致辞中称赞了中国国际学校在促进泰中教育交流方面所作的贡献，并表达了对未来通过国际合作促进泰国教育发展的殷切期望。

泰国前驻华大使阿塔育表示，明年将迎来泰中建交50周年，希望学校能够培养出更多具有国际视野、懂得跨文化沟通的年轻一代。

中国教育部语合中心—曼谷中心主任赵燕清表示，学校具有一批专业化高素质的教师队伍，贯彻以学生为中心的办学理念，注重教学与科研的结合，注重学生的素质教育。希望同学们珍惜好时光，在新的学期努力学习，成为中泰一家亲的友好使者。

活动最后，校方表示将继续坚持教育创新，不断优化课程设置，加强师资队伍建设，提高教育教学质量，以实际行动推动中泰教育事业的共同发展。

学生们在表演。人民网记者 刘慧摄

泰国中国国际学校在开设中国基础教育课程的同时，也尊重和融入泰国本地文化。通过不断的实践和探索，学校已经在课程设置、教学方法和校园文化建设等方面实现了两国教育优势的互补。

(责编：苏缨翔、杨牧)