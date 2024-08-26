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中非合作论坛｜综述：从“绿色长城”看非洲防治荒漠化进展与挑战

2024年08月26日15:09 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月26日电　综述：从“绿色长城”看非洲防治荒漠化进展与挑战

　　新华社记者

　　非洲是荒漠化最严重的大洲。联合国环境署的数据显示，约45%的非洲土地面临不同程度的荒漠化，其中55%有进一步荒漠化的风险。为遏制撒哈拉沙漠扩张，非洲国家近年来开展以“绿色长城”计划为核心的荒漠化治理，充分借鉴防治荒漠化的中国方案与技术，收获显著成效。

　　非洲“绿色长城”取得成效

　　萨赫勒地区位于撒哈拉沙漠以南、苏丹草原以北，在自然因素及过度放牧和资源开采等人为因素作用下，成为非洲荒漠化最严重的地区之一。为遏制撒哈拉沙漠南扩，非洲国家开展了以“绿色长城”计划为代表的治理行动。非洲“绿色长城”计划发起于2007年，由非洲联盟主导。2012年，非洲部长级环境会议通过了落实非洲“绿色长城”计划的地区协调战略。

　　“绿色长城”计划的最初目标是在萨赫勒地区种植长7700千米，宽15千米的植被带，西连塞内加尔，东达吉布提。如今，该计划已演变为一套综合性的荒漠化治理体系，成员扩展至20多个国家和组织。其目标是2030年修复1亿公顷土地，封存2.5亿吨碳，创造1000万个绿色工作岗位。

　　《联合国防治荒漠化公约》秘书处发布的报告显示，在2007年至2018年，原定计划区域内已有400万公顷土地被修复，若加上计划扩大区域则共有约1800万公顷土地得到修复，植物生物量较2007年增长20%，创造了35万个绿色岗位，产生9000万美元收益。土地修复进展较突出的国家是埃塞俄比亚、尼日尔和塞内加尔。

　　中国治沙经验助推

　　泛非“绿色长城”组织秘书处高级主管马塞兰·萨努表示，建设非洲“绿色长城”的灵感，来自中国东起黑龙江、西至新疆的“三北”防护林工程。中国已多次举办非洲国家“绿色长城”建设专题研修班和建设技术培训班。

　　2017年，中国科学院新疆生态与地理研究所受邀与泛非“绿色长城”组织秘书处签署合作备忘录，在生态系统监测、土地资源可持续利用、人才培养、技术转让等领域开展合作，增强非洲国家防沙治沙能力。

　　中国科学院新疆生态与地理研究所研究员、泛非“绿色长城”研究中心主任雷加强表示，在中国专家的帮助下，目前在研究方面，双方阐明了非洲“绿色长城”建设区域生态环境的时空格局，揭示了萨赫勒地区荒漠化动态过程与发展趋势，圈定了土地退化、植被受损、风沙危害的敏感区域和重点治理区域；双方初步完成了非洲“绿色长城”荒漠化图集，建立了非洲“绿色长城”生态系统管理案例库。

　　在研发方面，双方注重因地制宜，集成适应于当地的荒漠化防治技术模式，即沙漠城市流沙治理模式、沙漠公路沙害治理模式、丘陵地集水造林模式、退化草地修复模式等。

　　例如，针对埃塞俄比亚草地退化以及灌丛入侵的问题，中非双方携手构建“清灌育草、封育轮牧、牧养结合”的灌丛化草地生态修复与生计可持续发展模式，植被恢复成效显著。

　　在毛里塔尼亚，中方为该国首都防沙治沙、流沙治理贡献了高抗逆性灌草种选育、多尺度固沙网格组合、滴灌植被建设等技术，还提出了毛里塔尼亚首都圈防护体系建设的“两区三带”规划方案，成果喜人。

　　推进面临诸多挑战

　　据《联合国防治荒漠化公约》秘书处估计，要达到2030年修复1亿公顷土地的目标，修复速度应提至每年820万公顷，为此每年需支出36亿美元至43亿美元，任务严峻。公约秘书处认为，受安全局势动荡、资金短缺、技术落后、各国进展差距较大、协调不畅等内外部原因影响，“绿色长城”计划推进面临挑战。

　　“绿色长城”计划11个创始国中有10个为最不发达国家，资金不充裕导致灌溉系统等基础设施建设薄弱，项目拖延严重。

　　专家认为，非洲国家应加强技术培训，创建信息共享平台，凝聚大众理念共识，发挥人民群众在林地维护、实地数据采集及评估等方面的作用。

　　雷加强指出，荒漠化是一个全球性问题，希望通过联合开展技术试验、技术培训、技术展示等多种形式的活动，提供建设非洲“绿色长城”的中国方案，让荒漠化防治造福人类。

(责编：崔越、刘叶婷)

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