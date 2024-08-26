人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

《国际中文教育中文水平等级标准》实施三周年国际学术会议在韩国举行

2024年08月26日13:29 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网首尔8月26日电 （记者莽九晨）《国际中文教育中文水平等级标准》实施三周年国际学术会议24日在韩国延世大学举行。近400名国际中文教育领域专家学者出席会议，围绕“深化标准体系建设，开拓国际中文教育暨HSK考试新局面”这一主题分享交流国际中文教育经验。

世界汉语教学学会会长钟英华，中国驻韩国大使馆公使衔参赞艾宏歌，韩国中文教育研究会理事长、彩虹孔子学院中方院长金振武，韩国延世大学校长尹东燮等在开幕式致辞。

来自欧亚不同国家的7名专家做主旨报告，围绕《国际中文教育中文水平等级标准》体系建设、教育标准多元性、国际中文教育本土化、国际中文标准与欧洲语言标准对接、中文特性与教学测试等议题展开热烈讨论。

本次会议在中国教育部中外语言交流合作中心指导下，由世界汉语教学学会、韩国中文教育研究会、韩国延世大学、韩国孔子学院联席会、在韩中国教授学会联合主办，由汉考国际教育科技（北京）有限公司、世界汉语教学学会标准与认证工作委员会、韩国彩虹孔子学院联合承办。

当日，在延世大学还同时举办了“韩国（第四届）HSK留学中国展”和第一届“彩虹杯”世界韩人中文演讲大赛。

23日，纪念韩国孔子学院成立20周年和韩国彩虹孔子学院成立10周年活动也在首尔举行，韩国近20所孔子学院双方院长出席。

(责编：于洋、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部