人民网首尔8月26日电 （记者莽九晨）《国际中文教育中文水平等级标准》实施三周年国际学术会议24日在韩国延世大学举行。近400名国际中文教育领域专家学者出席会议，围绕“深化标准体系建设，开拓国际中文教育暨HSK考试新局面”这一主题分享交流国际中文教育经验。

世界汉语教学学会会长钟英华，中国驻韩国大使馆公使衔参赞艾宏歌，韩国中文教育研究会理事长、彩虹孔子学院中方院长金振武，韩国延世大学校长尹东燮等在开幕式致辞。

来自欧亚不同国家的7名专家做主旨报告，围绕《国际中文教育中文水平等级标准》体系建设、教育标准多元性、国际中文教育本土化、国际中文标准与欧洲语言标准对接、中文特性与教学测试等议题展开热烈讨论。

本次会议在中国教育部中外语言交流合作中心指导下，由世界汉语教学学会、韩国中文教育研究会、韩国延世大学、韩国孔子学院联席会、在韩中国教授学会联合主办，由汉考国际教育科技（北京）有限公司、世界汉语教学学会标准与认证工作委员会、韩国彩虹孔子学院联合承办。

当日，在延世大学还同时举办了“韩国（第四届）HSK留学中国展”和第一届“彩虹杯”世界韩人中文演讲大赛。

23日，纪念韩国孔子学院成立20周年和韩国彩虹孔子学院成立10周年活动也在首尔举行，韩国近20所孔子学院双方院长出席。

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