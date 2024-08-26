新华社北京8月26日电 综合新华社驻外记者报道：25日，黎巴嫩和以色列互相打击对方境内目标。国际社会高度关注骤然升级的黎以局势，呼吁相关方采取行动，避免冲突升级。

黎巴嫩真主党25日宣布，为报复以色列暗杀该组织高级军事指挥官福阿德·舒库尔，当天对以色列进行大规模袭击。当日早些时候，以军发表声明说，以军事先侦察到黎巴嫩真主党将对以色列进行大规模袭击，随即对黎巴嫩境内目标进行了先发制人的打击。

埃及总统塞西25日会见到访的美军参谋长联席会议主席查尔斯·布朗时说，当前的地区局势要求国际社会和有关各方采取果断行动，尽一切努力缓解紧张局势。他警告说，在黎巴嫩开辟新的战线很危险，必须维护黎巴嫩的稳定和主权。塞西还呼吁，响应埃及、美国和卡塔尔共同为实现加沙地带立即停火和促进被扣押者交换而作出的努力，这有助于推动该地区局势缓和与稳定。

约旦外交部25日发表声明，警告黎巴嫩南部不断升级的局势可能导致地区战争，威胁地区安全与稳定。约旦外交部发言人苏菲安·古达在当天发布的声明中说，必须遵守安理会第1701号决议，防止局势进一步升级，呼吁各方共同努力，缓和局势，避免陷入地区战争。

英国外交大臣戴维·拉米25日在社交媒体X上说：“各方必须共同努力，防止中东地区冲突升级。我在与黎巴嫩总理米卡提的通话中表达了对今天事件的深切关注，并强调各方必须保持克制。”

英国国防大臣约翰·希利25日在社交媒体X上说：“整个中东地区的局势降级至关重要。我今天在与以色列国防部长加兰特的谈话中强调了英国对以色列安全的支持以及在加沙达成停火的重要性。我们着重讨论了关于避免局势升级和发生更大地区冲突的问题。”

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