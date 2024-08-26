图为络绎不绝的游客为大熊猫“喀秋莎”庆生。人民网记者 隋鑫摄

人民网莫斯科8月24日电 （记者隋鑫、肖新新）8月24日，首只在俄罗斯出生的大熊猫“喀秋莎”迎来一周岁生日，莫斯科动物园为“喀秋莎”举办了丰富多彩的生日庆祝活动。