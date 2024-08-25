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乌拉圭冰鲜牛肉推广活动在京举行

2024年08月25日15:48 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京8月24日电 （记者李琰）主题为“绿色品质 肉中圭宝”乌拉圭冰鲜牛肉推广活动24日在北京京粮广场首农大厨房体验中心举行。乌拉圭驻华大使费尔南多·卢格里斯，中国供销冷链物流有限公司董事长张登涛 ，物美集团副总裁、北京物美总经理张正洋，以及乌拉圭国家肉类协会（INAC）亚洲区总经理蔡佳欣出席开幕式并发言，共同庆祝乌拉圭牛肉在中国市场的新开拓。

厨师现场烹饪来自乌拉圭的冰鲜牛肉。人民网记者 李琰摄

厨师现场烹饪来自乌拉圭的冰鲜牛肉。人民网记者 李琰摄

费尔南多·卢格里斯表示，明年8月25日是乌拉圭独立200周年纪念日，此次举行乌拉圭优质冰鲜牛肉在华推广活动，不仅有助于深化乌拉圭和中国贸易往来，也成为庆祝乌拉圭独立200周年活动的重要内容之一。“中国是乌拉圭重要的贸易伙伴。中国市场很重视食品新鲜的品质，作为世界牛肉生产大国之一，乌拉圭将通过科技、物流等各种手段以最快速度将新鲜的优质牛肉呈现给中国消费者，并不断丰富肉类产品供应。”费尔南多·卢格里斯说。

乌拉圭冰鲜牛肉走进北京超市推广活动正式启动。人民网记者 李琰摄

乌拉圭冰鲜牛肉走进北京超市推广活动正式启动。人民网记者 李琰摄

近年来，中国和乌拉圭两国经贸合作保持稳定发展，中国是乌拉圭第一大贸易伙伴。据中国海关总署统计，2023年两国双边贸易额为53.17亿美元。乌拉圭是中国第三大进口牛肉来源国。

乌拉圭驻华大使费尔南多?卢格里斯向中国消费者展示乌拉圭冰鲜牛肉。乌拉圭国家肉类协会供图

乌拉圭驻华大使费尔南多·卢格里斯向中国消费者展示乌拉圭冰鲜牛肉。乌拉圭国家肉类协会供图

据介绍，乌拉圭全国80%以上的国土面积都用作畜牧业，其中肉牛品种主要为安格斯和海福特，采取天然牧场散养方式，平均每头牛拥有2个足球场大的自由生长空间。此外，乌拉圭在全国范围内建立了强制可追溯性机制，从大自然到餐桌，智能耳标，全程溯源。

活动中，厨师现场烹饪了乌拉圭冰鲜牛肉，嘉宾们品尝后，对口感软嫩鲜香的乌拉圭冰鲜牛肉赞不绝口。

出席推广活动的中外嘉宾合影。人民网记者 李琰摄

出席推广活动的中外嘉宾合影。人民网记者 李琰摄

此次推广活动是在中国供销冷链物流有限公司、北京月盛斋清真食品有限公司、首农大厨房等支持下，INAC携手中国知名零售巨头物美超市与欧尚超市，在北京五家超市门店共同发起。活动期间，这五家超市活动门店均设立专门的品鉴区域，由专业的厨师团队将现场烹饪各式乌拉圭冰鲜牛肉美食，让消费者近距离感受乌拉圭牛肉的鲜美口感。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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