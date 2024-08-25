新华社北京8月25日电 题：心手相连，谱写中非友谊新篇章——真实亲诚的中非合作系列评论之五

新华社记者汪平

南非乌班图思想在非洲影响深远，其核心理念是“我们在故我在”，强调人们彼此依存、密不可分，倡导“仁爱、共享”，同中国儒家“仁民爱物、天下大同”的理念不谋而合。古老的智慧启迪当代，文明的交流融合深入心灵。在中非的交往交流中，传统价值观的高度契合和共同指向，天然拉近了中非人民的距离，为中非友谊历久弥坚奠定了坚实基础。

中国和非洲之间的友谊源远流长，深植于共同的历史记忆和文化交流之中。尽管远隔万里，但无法阻挡中非人民之间深厚的情感纽带和密切的合作关系，中国和非洲国家始终是风雨同舟的好朋友、休戚与共的好伙伴、肝胆相照的好兄弟。

回望历史，自汉朝开辟“丝绸之路”以来，中非就开始通过贸易、文化和人员往来等方式进行交流。上世纪五六十年代，毛泽东、周恩来等新中国第一代领导人和非洲老一辈政治家共同开启了中非关系新纪元。从那时起，中非人民在反殖反帝、争取民族独立和解放的斗争中，在发展振兴的道路上，相互支持、真诚合作，结下了同呼吸、共命运、心连心的兄弟情谊。

患难中并肩战斗，让中非友谊更加坚固。中国和非洲国家是患难之交，患难之交不能忘。中非友好关系经历半个多世纪的风雨考验，双方在关乎彼此前途命运的关键时刻和重大问题上始终坚定地站在一起。万隆会议上的历史性握手，非洲兄弟“把中国抬进联合国”，“友谊之路”坦赞铁路建成通车……这些中非交往史上的高光时刻，留在中非人民心坎上，几乎家喻户晓，为中非友谊浇筑牢固根基。

困难前携手前行，让中非友谊更加深厚。锦上添花易，雪中送炭难。中国人民不会忘记，汶川地震、玉树地震发生后，非洲国家和人民慷慨解囊支援中国人民抗震救灾。非洲人民也永远记得，中国援外医疗队从1963年就走进非洲并驻守至今，面对埃博拉、新冠、疟疾等疫情，中国用实际行动引领国际社会援非抗疫。中非人民始终同呼吸、共命运，以实际行动诠释风雨同舟、守望相助。

发展中义利兼顾，让中非友谊更加真挚。中非关系最大的“义”，是把非洲自主可持续发展同中国自身发展紧密结合起来，不搞你输我赢的零和游戏，不做唯利是图的狭隘之举，最终实现合作共赢。多年来，中国在实现自身发展的同时，始终关注和支持非洲国家改善民生、谋求发展的事业，积极开展对非务实合作，帮助非洲建设了蒙内铁路、亚吉铁路等大量互联互通基础设施，援建了非盟会议中心、非洲疾控中心等泛非标志性项目，积极同非洲分享减贫经验……无数事实证明，中国是非洲可靠的伙伴、真正的朋友，中国以实际行动为非洲发展注入了前所未有的活力和能量。

国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。近年来，中非人文交流日益扩大，文化、媒体、科技、智库和青年妇女交流全面深化，为中非友好事业不断注入新活力。《山海情》等中国电视剧在非洲国家热播，中非青年大联欢等交流活动影响力不断提升，中非媒体、智库等交流合作日益密切，赴非洲旅游受到中国民众青睐……中非人民在交往交流中不断增进理解信任、深化友谊。

“根之茂者其实遂，膏之沃者其光晔。”中非友好是历史的选择，是双方几代领导人精心培育和中非人民共同努力、不断传承的结果，是双方共同的宝贵财富。中非大家庭的盛事——2024年中非合作论坛峰会即将在北京举行，中非领导人时隔6年将再次聚首北京，共叙友情，共商合作，共话未来。中非合作论坛不仅是合作的平台，更是友谊的桥梁，连接着中国人民和非洲人民的深厚情谊。通过此次峰会，中非友好关系必将得到进一步巩固和发展。

历经半个多世纪岁月洗礼和风雨考验，中非友谊已经成长为枝繁叶茂的参天大树。面向未来，中国将继续秉持真实亲诚对非政策理念和正确义利观，同非洲朋友一道，从中非友好合作精神中汲取力量，赓续友谊、深化合作，推动中非关系不断迈上新台阶，谱写中非命运共同体建设新篇章。

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