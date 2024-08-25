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行走拉美手记丨一座带来希望的现代化铜矿

2024年08月25日12:53 | 来源：新华网
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新华社厄瓜多尔通代梅8月24日电 行走拉美手记｜一座带来希望的现代化铜矿

新华社记者廖思维

汽车缓缓驶入亚马孙雨林深处，一座巨大的现代化矿山映入记者眼帘，绿底白字的标语写着：“欢迎来到米拉多铜矿”。

这便是“赤道之国”厄瓜多尔规模最大的露天铜矿，位于该国南部的萨莫拉-钦奇佩省。

记者日前从厄瓜多尔首都基多出发，乘飞机前往第三大城市昆卡，再转乘汽车，穿越安第斯山脉和一众河流，行驶约4小时后终于抵达目的地。

米拉多铜矿营区内，红白相间的房舍整齐排列，纵横交错的小径绿意盎然，清脆的鸟鸣在山林回荡，让人愈发感到宁静。

营区不远处有一处占地超过30公顷的植物园，主要用于保护矿区内的动植物，园里配有动物救助站、有机垃圾堆肥区、喷播草种实验和晾晒区等。采矿前，要把开采区的植物移栽至植物园进行保护。植物园里的草种成熟后，会被均匀喷播至矿山开采区的边坡，以防治水土流失。

进入采矿区，周围立马热闹起来。重型矿卡扬起卸料斗，将矿石倾倒至破碎机。经过研磨、浮选、脱水等程序处理，矿石最终变成精砂并被包装成袋进入市场。

米拉多铜矿由铜陵有色集团和中铁建集团共同出资建设，2019年7月建成投产，年采选矿石规模达2000万吨。米拉多铜矿总裁朱学胜告诉记者，截至今年7月，铜矿已累计生产铜金属约45万吨，金约7.5吨，银约110吨，全面实现达产达标。

一袋袋精砂运往港口，一批批居民走向富裕，米拉多铜矿直接带动了周边地区的经济增长和就业。2023年，该铜矿对厄瓜多尔国民经济出口贡献达11.8亿美元，占厄矿业生产总值40%、国内生产总值的1.1%。

铜矿人力资源部经理弗朗西斯科·弗莱雷告诉记者，目前铜矿直接就业人数近5000人，约97%员工为厄瓜多尔人，其中相当一部分是矿山所在的通代梅镇居民。

阿方索·希门尼斯2018年入职铜矿后成为机械工，不久前升任维修车间副主任。“每当遇到语言和技术困难时，中国同事总会耐心指导我。”希门尼斯说，他和中国同事总以家人相称。

希门尼斯住在铜矿附近一个小镇，去年在首都基多买了一套公寓。他笑着说，此前从未想过能离开偏远的小镇去首都生活。

铜矿周边有10个社区，穿越成片的香蕉林和玉米地，记者抵达了其中的米拉多社区。

“10年前，我们的社区通往外界仅靠一条土路，雨林里降雨量大，这条路常年泥泞难行。”米拉多社区主席佩德罗·萨宁比亚告诉记者，铜矿建成后，土路变成公路，饮水、供电、互联网等现代设施一应俱全，社区面貌发生翻天覆地的变化。

米拉多社区居民长期以来主要以务农为生。“以前，我们种的农作物一年收获一次。在矿区技术人员指导下，现在一年能收获两次。”萨宁比亚说，如今大家还养鸡、鸭、罗非鱼等，家庭平均月收入达到500美元。

米拉多铜矿生产的铜精砂经卡车运往300多公里外的马查拉港，运输精砂的多数卡车由通代梅货运公司管理。记者走访这家公司时，只见进出的重型卡车络绎不绝。

货运公司总经理玛丽亚·查查回忆说，公司成立之初，只有3辆卡车。如今，公司与14家企业建立了合作关系，运营卡车超过100辆。

“以前，通代梅镇在地图上只显示为一片绿色山林，没有名字。”查查说，“我没想到生活会有如此大改变，更想不到铜矿竟将这么多人的命运联系起来。”

米拉多铜矿设施仍在不断完善，规模仍在扩大。2023年11月，通代梅尾矿库加高详细设计方案获厄瓜多尔政府批准；今年8月15日，岩土实验室启用，工程质量和矿山重要设施安全性得到保障；2025年7月，矿山二期扩建项目将建成投产，届时年采选矿石规模将增至4620万吨。

通代梅镇道路宽阔，有不少中文标识。镇长爱迪生·梅尔昌告诉记者，米拉多铜矿建成前，镇上常住人口仅300多人，如今已超过1500人。“我希望这座被遗忘的小镇能为世人所知。”梅尔昌说。

(责编：苏缨翔、崔越)

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