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外交部官员谈美国总统国家安全事务助理沙利文访华

2024年08月25日11:55 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月25日电 中国外交部已于8月24日宣布，应中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅邀请，美国总统国家安全事务助理沙利文将于8月27日至29日访华，举行新一轮中美战略沟通。25日，外交部美大司负责人向媒体做了吹风，进一步介绍了相关情况并回答了记者提问。

　　美大司负责人表示，中央外办主任与美国总统国家安全事务助理进行战略沟通，是2022年11月中美元首巴厘岛会晤达成的重要共识。此后，王毅主任与沙利文助理分别在维也纳、马耳他和曼谷进行了三轮战略沟通，都是实质性和建设性的，取得了积极成果。双方均同意继续用好这一战略沟通渠道。

　　这也是美国总统国家安全事务助理时隔八年再次访华，是沙利文助理首次访华，是双方落实两国元首旧金山会晤共识的重要举措。旧金山会晤之后，双方外交、财经、执法、气变团队以及两军保持沟通，两国人民往来也在增加，同时美国继续对华遏制打压，中方予以坚决反制，中美关系仍处在止跌企稳的关键关口。

　　在上述背景下，王毅主任将同沙利文助理就中美关系、敏感问题以及重大国际和地区热点问题深入交换意见。双方将共同梳理两国落实元首旧金山会晤共识取得的进展，充分发挥双方业已建立和恢复的20多个对话沟通机制的作用，继续探讨中美战略认知问题、国家安全和经济活动之间的边界问题。中方将重点就台湾问题、发展权利以及中国战略安全等表达严重关切、阐明严正立场、提出严肃要求。台湾问题是中美关系第一条不可逾越的红线，“台独”是台海和平稳定的最大风险。美方必须恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，落实不支持“台独”的承诺。美方在关税、出口管制、投资审查、单边制裁方面不断采取针对中国的无理举措，严重损害中方正当权益。中方要求美方停止将经贸问题泛政治化和泛安全化。中美关系的基础在民间，美方应同中方相向而行，采取更多措施便利两国人员往来。中方还将敦促美方履行安理会常任理事国责任，为政治解决当前重大、突出的国际和地区问题发挥建设性作用，而不是相反。

　　美大司负责人强调，中方对美政策一以贯之，就是习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢三原则。这既是从五十多年中美关系历程中提炼的经验，也是历史上大国冲突带来的启示，应该是中美共同努力的方向。中方始终认为，大国竞争解决不了美国和世界面临的问题。

　　美大司负责人还回答了记者提问。关于乌克兰问题，该负责人表示，中方的立场坦坦荡荡，将继续坚持劝和促谈，推动政治解决，开展斡旋外交。美方应停止滥施单边制裁和长臂管辖，停止对中方抹黑栽赃、施压讹诈。中方将继续采取坚决有力措施维护自身重大利益和正当权利。

　　关于南海问题，该负责人强调，中国在南海的领土主权和海洋权益拥有充分的历史和法理依据，本地区国家完全有信心、有智慧、有能力处理好南海问题。域外国家不要做挑动对抗、加剧紧张的事情。

　　该负责人指出，中方在中东问题上致力于推动和平、主持正义，支持各方维护自身正当权益，特别是支持巴勒斯坦恢复民族合法权利。当务之急是冲突各方必须切实执行安理会有关决议，为尽快实现加沙全面永久停火创造条件，国际社会应为此形成合力。希望美方倾听国际社会大多数的声音，采取负责任的立场。

　　针对美方声称中国是国际秩序威胁的无理指责，该负责人表示，中国的发展是人类发展进步的重要组成部分，是历史向前演进的必然趋势。中国不走西方殖民掠夺的老路，不走国强必霸的歪路，也不搞意识形态输出。中国坚持和平发展，奉行合作共赢，坚定维护以联合国为核心的国际体系和国际秩序，是当今世界和平力量的增长、稳定因素的增强。

(责编：宋心蕊、卫嘉)

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