新华社华盛顿8月23日电 题：鲍威尔“明示”降息 美货币政策风险难消

新华社记者熊茂伶

美国联邦储备委员会主席鲍威尔23日表示，调整货币政策的“时机已到”。国际观察人士认为，美国通胀压力下降、就业市场疲软是美联储准备调整货币政策的主要原因。然而，即使美联储开始降息，高利率造成的高借贷成本仍将维持一段时间，继续拖累美国自身经济发展。同时，美联储后续货币政策走向也给全球金融市场及经济发展带来极大不确定性。

鲍威尔当天参加堪萨斯城联储在怀俄明州杰克逊霍尔举行的年度经济研讨会时表示，利率下调的时机和步伐将取决于最新数据、经济形势展望的变化以及风险的平衡。一向发言谨慎的鲍威尔鲜少向市场传达如此直截了当的信息。

为应对通胀，美联储自2022年3月至2023年7月连续11次加息，累计加息幅度达525个基点。过去一年间，美联储将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间，为23年来最高水平。

去年，美联储官员曾预测今年会降息三次。但由于2024年初对抗通胀的进展受挫，通胀形势出现反复，降息一再被推迟。随着通胀数据重新开始稳步下降，美联储嗅到政策转向的时机。

鲍威尔指出，目前通胀已下降，劳动力市场不再过热，他对通胀率正持续朝着2%目标回归的信心增强。美联储青睐的通胀指标——个人消费支出价格指数已从2022年6月的高峰值7.1%降至今年6月的2.5%。

在通胀下降的同时，美联储高利率对经济活动的抑制作用已逐步显现，其中，房地产市场降温、劳动力市场走软最受关注。

鲍威尔说，劳动力市场显著降温，短期内不太可能成为加剧通胀压力的源头，美联储“并不寻求也不希望”劳动力市场进一步冷却。他认为，通胀上行风险已减弱，而就业下行风险有所增加。

鲍威尔的担忧不无道理。美国劳工部本周早些时候发布报告称，月度就业报告在截至3月的12个月内高估了就业增长，大约多计了81.8万个就业岗位，这表明劳动力市场比之前所想的更加疲软。

最新数据表明，美国就业增长继续放缓。劳工部8月初发布的月度就业报告显示，美国7月失业率上升至2021年10月以来最高水平。

美国经济与政策研究中心高级经济学家迪恩·贝克此前对新华社记者表示，美联储有实现物价稳定和充分就业两大职责，除非出现重大意外，否则美联储大概率将在9月降息。

不过，降息对经济的拉动作用可能需要较长时间才能显现。银率网公司高级行业分析师特德·罗斯曼表示，从消费者角度看，利率下降将是一个渐进过程，降息25个至50个基点可能只会给消费者借贷成本带来微小变化。利率下降过程可能比之前利率快速提高的过程慢得多。

芝加哥商品交易所美联储观察工具最新数据显示，截至22日晚，美联储在9月17日至18日的议息会议上降息25个基点的概率达63.5%，降息50个基点的概率达36.5%。

当前，一些经济体正遭遇因本国货币政策与美联储货币政策存在差异而造成的风险。以日本为例，日本央行今年3月结束负利率政策，并在美联储9月降息预期强化的背景下，于7月底宣布加息。8月初，日本东京股市两大股指暴跌超12%，并引发全球股市经历了“黑色星期一”。

日本无限合同会社首席经济学家田代秀敏认为，日本股市8月初发生历史性大跌，从表面上看是大量日元套利交易急于平仓出逃而导致的，但根本原因在于美联储不顾全世界利益的货币政策。美联储2022年3月启动加息进程后，美日之间的利息差急剧扩大，直接诱发了本轮日元套利交易。

坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学中国研究中心主任汉弗莱·莫西表示，2020年3月，美联储将利率降至接近零的水平，以应对疫情冲击。2022年3月起，美联储又开始激进加息，以应对通胀。这种货币政策的急剧转变导致一些发展中国家资本外流，货币贬值，债务负担更加沉重。美联储在制定货币政策时不考虑对其他经济体尤其是发展中国家的影响，加剧了一些国家的经济困境。

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