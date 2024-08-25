新华社北京8月24日电 美国2024年总统选举独立候选人小罗伯特·弗朗西斯·肯尼迪23日宣布暂停竞选活动，转而支持共和党总统候选人、前总统唐纳德·特朗普。美国媒体分析，此举可能会为美国选举增加新的不确定性。

为特朗普“背书”

小肯尼迪在可能决定选举胜负的关键“摇摆州”亚利桑那州举行的新闻发布会上说：“我不再相信自己有赢得选举的现实道路。”

据法新社报道，小肯尼迪谴责在没有初选的情况下民主党便将副总统卡玛拉·哈里斯推选为总统候选人，并列举了对民主党的诸多不满，说这些因素导致他现在支持特朗普。

小肯尼迪说，他的内部民意调查结果显示，他参加选举将对特朗普不利，对哈里斯有利。

按美联社说法，小肯尼迪的名字将不会出现在“摇摆州”的选票上，但他表示自己并未结束竞选，支持者可在其他一些州继续支持他。不过这不太可能影响选举结果。

小肯尼迪的竞选副手妮科尔·沙纳汉近日表示，如果特朗普当选美国总统，小肯尼迪可能加入内阁，担任卫生与公众服务部长。

小肯尼迪来自肯尼迪家族，现年70岁，是已故前司法部长、联邦参议员罗伯特·弗朗西斯·肯尼迪之子，伯父是1963年遇刺身亡的前总统约翰·肯尼迪。小肯尼迪的父亲1968年竞选总统时也遭暗杀。

小肯尼迪出身民主党名门望族，但近年他在民主党内部的民意支持率不高，在支持共和党的选民群体中却更受欢迎。去年10月，小肯尼迪宣布，退出民主党总统候选人提名争夺，以独立人士身份参选。

美国多州对第三方竞选人设置参选门槛，如须获得数以万计民众签名支持等。按法新社说法，在美国50个州中，小肯尼迪的名字无法出现在一半州的选票上。

对家族的“背叛”

小肯尼迪的做法遭到肯尼迪家族多数成员的反对。

“我们的兄弟今天决定支持特朗普，这是对我们父亲和我们家庭最珍视的价值观的背叛，”小肯尼迪的五个兄弟姐妹在一份支持哈里斯的联合声明中说。

特朗普23日在加利福尼亚州格伦代尔举行的一场竞选活动上对亮相的小肯尼迪大加赞扬，称他们将“共同战斗”。特朗普在活动上还宣布，若当选将成立一个独立委员会，调查有关暗杀总统的企图。

特朗普说：“他们的任务是公布与约翰·肯尼迪总统遇刺有关的所有剩余文件。”

法新社说，分析人士就小肯尼迪的退出对总统竞选的影响，以及他的支持者中有多少人会转向特朗普或哈里斯，看法不一。

美国德雷克塞尔大学政治学教授威廉·罗森伯格说，鉴于小肯尼迪的民调支持率较低，此举不太可能对选举结果产生影响。

按路透社说法，益普索集团本月的一项民意调查显示，小肯尼迪的全国民意支持率已降至4%，虽然这个数字很低，但鉴于目前特朗普和哈里斯选情难分上下，小肯尼迪站队特朗普仍然有意义。

哈里斯目前在美国多项全国性民意调查中的支持率基本与特朗普持平，民调支持率平均值的领先优势在1.5个百分点左右。在今年总统选举的“关键战场”宾夕法尼亚州，哈里斯也保持微弱优势。

特朗普的民调专家托尼·法布里齐奥认为，在“摇摆州”，小肯尼迪的支持者会更多地转向支持特朗普，而不是哈里斯。“这对特朗普和他的竞选团队来说是个好消息。”（刘曦）

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