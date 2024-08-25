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加拿大铁路大面积停运致巨额损失 政府终于坐不住了……

2024年08月25日09:22 | 来源：新华网
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新华社北京8月24日电（记者马骁）由于劳资谈判陷入僵局，加拿大铁路网22日大面积停运，近万名铁路工人停工，该国铁路运输几近瘫痪。这场“史无前例”的停摆随后因政府介入被迅速叫停，目前部分火车已恢复运营。

加拿大国家铁路公司和加拿大太平洋-堪萨斯城铁路公司是加本土两家主要铁路货运公司，因此前未能与代表9000多名铁路工人的工会就薪资和工时等问题谈妥，两家公司于22日零时起同时关闭了他们在加境内的所有货运铁路服务。

由于停运严重冲击加拿大经济，甚至影响跨境物流，加拿大政府22日一改先前拒绝干预的态度，强制要求两家公司与工会进行仲裁。加拿大国家铁路公司在23日早晨恢复运营，但加拿大太平洋-堪萨斯城铁路公司的火车眼下仍处停运状态。

据多家媒体报道，就在加拿大国家铁路公司的6500名员工23日重返工作岗位几小时后，工会提交了一份将在26日举行为期72小时罢工的通知。

加拿大国土面积居世界第二位，物流运输高度依赖铁路。加拿大国家铁路公司和加拿大太平洋-堪萨斯城铁路公司的铁路网从大西洋沿岸延伸到太平洋沿岸，向南进入美国，每天运输的产品货值达7.3亿美元，一旦发生罢工，将造成巨额经济损失，也会影响位于温哥华、多伦多和蒙特利尔等城市的约3万名通勤人员出行。

此外，由于加拿大和美国联系紧密，加拿大铁路罢工也对美国一些行业造成严重影响。按照美国交通部的说法，每月通过铁路运输穿梭于美加之间的产品货值高达数十亿美元。虽然加拿大政府及时介入止损，但一些损失依然无法挽回。由于担心铁路系统停摆的不确定性，部分美国铁路公司和其他一些海外客户此前已停止接收目的地为加拿大的物流订单。

美国联合太平洋铁路公司22日发表声明说：“在夏季时令至关重要的谷物、化肥等货物，以及用作建材的木料，都可能受到影响”。

加拿大铁路系统因劳资纠纷而导致停运的事件此前也多次发生，但两家主要铁路公司同时停摆导致铁路网大面积瘫痪的情况却“史无前例”。美联社说，铁路公司和工会的谈判持续数月陷入僵局，此前已有声音呼吁加拿大政府积极采取行动，但总理特鲁多不愿政府出面强制仲裁，怕惹恼工会和其他左翼政党，进而对他所领导的自由党继续执政带来负面影响。

(责编：苏缨翔、崔越)

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