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澳大利亚阿德莱德动物园举行大熊猫生日庆祝活动

2024年08月25日09:19 | 来源：新华网
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新华社澳大利亚阿德莱德8月24日电（记者章建华 吕薇）澳大利亚南澳大利亚州阿德莱德动物园24日开始为大熊猫“网网”和“福妮”举行为期两天的生日庆祝活动。

“网网”今年将迎来19岁生日，“福妮”则刚刚年满18岁。自2009年起，它们在阿德莱德动物园居住了15年。阿德莱德动物园每年都会为“网网”和“福妮”举行生日庆祝活动。当天，动物园大熊猫馆人头攒动，游客们齐声为大熊猫唱生日歌，一起观赏“网网”享受泡泡浴、“福妮”安睡的惬意场景。

南澳大利亚州州长马思诺说：“‘网网’和‘福妮’在过去15年里为南澳大利亚做出了重要贡献，吸引了众多游客。”

南澳大利亚动物园协会首席执行官本斯特德说，阿德莱德动物园一直以拥有“网网”和“福妮”为荣，它们在许多人的心中有着特殊位置。“大熊猫是如此迷人的物种，能够照顾它们是我们的荣幸。它们的到来不仅为南澳大利亚带来更多关注，还会进一步激发全球对大熊猫的保护热情。”

阿德莱德动物园是澳大利亚第二古老的动物园。这对大熊猫是动物园的明星，每年吸引大量游客慕名参观。

(责编：苏缨翔、崔越)

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