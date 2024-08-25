新华社莫斯科/基辅8月24日电 俄罗斯与乌克兰24日在阿联酋斡旋下交换被俘人员，双方各向对方移交115名被俘军人。乌空军24日在社交媒体发文称，23日深夜至24日凌晨，俄军出动图-22M3远程轰炸机袭击乌克兰南部，发射了4枚巡航导弹。

俄武装力量军事政治总局副局长阿劳季诺夫24日说，俄军正在继续打击库尔斯克方向的乌军。他表示，俄军又收复该州一处居民点。

俄库尔斯克州代理州长斯米尔诺夫24日在社交媒体发文说，从23日深夜至24日上午，俄军在库尔斯克州上空累计击落7枚乌克兰导弹。

俄别尔哥罗德州州长格拉德科夫24日在社交媒体发文说，过去24小时，该州30多处居民点遭到乌军火炮和无人机袭击，造成5名平民受伤，多处住宅和大量车辆受损。

乌克兰武装力量总参谋部24日在社交媒体通报说，过去24小时，乌方与俄方共发生149次战斗，其中约三分之一发生在顿涅茨克地区的波克罗夫斯克方向。乌军总参谋部还表示，乌军在哈尔科夫、库皮扬斯克、克拉马托尔斯克、波克罗夫斯克等多个方向击退了俄军，并继续在库尔斯克方向作战。

乌总统泽连斯基24日签署了关于批准《国际刑事法院罗马规约》的法律。

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