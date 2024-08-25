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德国索林根持刀袭击事件嫌疑人向警方自首

2024年08月25日09:10 | 来源：新华网
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新华社柏林8月24日电（记者邰思聪）德国北莱茵-威斯特法伦州内政部长赫伯特·罗伊尔24日晚证实，该州索林根市日前发生的持刀袭击事件嫌疑人已于当晚向警方自首。

德国媒体援引德国安全部门人士的话报道说，该嫌疑人是当地时间23时左右自首的，其被发现时浑身湿透，衣服很脏并沾满血迹，他走近警察并称“我就是你们要找的人”。罗伊尔随后在接受德国电视一台采访时证实了这一消息。

据德国《明镜周刊》报道，该嫌疑人为叙利亚人，26岁，于2022年底来到德国，并在德国城市比勒费尔德申请庇护。

据多家德国媒体24日报道，极端组织“伊斯兰国”已宣称其成员制造了索林根市的持刀袭击事件。

索林根市23日晚举行的建城650周年庆祝活动上发生一起持刀袭击事件，造成3人死亡、8人受伤，行凶者逃逸。德国警方24日先后逮捕两名可能同袭击事件有关联的人。德国联邦检察院高级检察官马库斯·卡斯佩斯24日在新闻发布会上表示，不排除恐怖袭击的动机。如果有越来越多证据表明是恐怖袭击犯罪，德国联邦总检察长可以接管此案。

(责编：苏缨翔、崔越)

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