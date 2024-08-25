本报记者 强 薇 孟祥麟 张志文

记者来到位于加纳首都阿克拉的中加友好医院时，这里已经过了工作时间，但走廊上依然有患者在等待就诊。诊室中，眼科专家、中国第十三批援加纳医疗队队长张日佳仍在忙碌。

年迈的雷吉娜不久前接受了白内障手术，张日佳仔细为她检查眼部恢复情况。“恢复得非常好！这两种药要继续用……”雷吉娜不会说英语，在当地护士的翻译下，张日佳细细地叮嘱她。得知记者是专程前来采访中国医生的，雷吉娜连连称赞：“中国医生水平很高，对待患者耐心又细致。”临走时，热情的雷吉娜给了张日佳一个“飞吻”。

中国第十三批援加纳医疗队由暨南大学附属第一医院派出，于今年3月抵达加纳，共有11名队员，其中包括不同科别的9名医务人员，平均年龄43岁。此次援外任务为期一年，队员们深入一线，与当地医护人员共同开展诊疗、手术、教学等活动，积极参与公共卫生应急工作，为提升当地医疗卫生水平作出贡献。

“加中友好医院于2010年在中国的帮助下建立，10多年来已成为两国不断深化医疗合作的象征。我们与中国援加纳医疗队的合作非常愉快，他们医疗技术精湛，在帮助当地民众的同时为我们医院的医护人员提供培训。”医院院长阿桑缇表示。

虽然来到加纳的时间不长，但中国医务人员已经和当地患者及医护人员结下了深厚的友谊。63岁的塞斯几年前因中风导致失语，在针灸科医生卿鹏的诊治下，现在已可以用语言进行简单的交流。“我因为失语不能继续工作，去了很多医院也无济于事。后来我的孩子得知这里有中国医生，就带我来试一试。”医生为其把脉、施针，塞斯熟练地配合着。

卿鹏对记者表示，当地人虽然对中医、针灸了解不多，但随着越来越多的人通过针灸缓解了病情，见到了疗效，中医的口碑也逐渐传播开来。“当地患者很信任中国医生，诊疗时非常配合，这也让我们感到身上的责任更重了。”

“有了中国医生的加入，我们的医疗处置能力大大加强。尽全力为患者提供帮助是我们共同的目标，这一认知跨越国界。”医院临床主管芙拉表示。

队员们还经常利用休息时间，为在加中企、华侨华人和当地慈善机构提供义诊服务。不久前，医疗队收到一封来自联合国教科文组织驻加纳代表处的邀请函，希望他们参与救助当地一所孤儿院的孩子们。队员们来到孤儿院，为孩子们进行体检、建立健康档案，还为两名孩子安排了手术。“中国医生为加纳孤儿提供无偿医疗援助，令我非常感动，这也让加纳人民有机会更深入地了解中国、了解中国人民的善良美好。”联合国教科文组织驻加纳代表处代表埃德蒙德·穆卡拉表示。

中国援加纳医疗队是多年来中国持续向非洲派遣援外医疗队的一个缩影，援非医疗队也是落实中国与非洲国家共同实施“九项工程”的重要举措。近年来，随着中非人文交流合作不断推进，非洲多国医护人员也有机会到中国学习、进修。

爱德华·安松是中加友好医院的一名产科医生，今年他与10余名同事获得了前往广州进修的机会。“我非常期待去中国。我要在那儿尽可能多地学习先进的医疗知识，把这些知识带回加纳，为加纳民众减轻病痛。”安松表示。

（本报阿克拉电）

《 人民日报 》（ 2024年08月25日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)