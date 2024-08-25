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共担责任、共享机遇的战略伙伴（大使随笔·推动构建人类命运共同体）

韩 镜
2024年08月25日05:48 | 来源：人民网－人民日报
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　　今年是中国和赞比亚建交60周年。去年9月，习近平主席同来华进行国事访问的赞比亚总统希奇莱马举行会谈。两国元首宣布，将中赞关系提升为全面战略合作伙伴关系。今年7月，赞比亚新任外长汉贝首次出访即到访中国。我当时参与接待，深刻感受到赞方对两国传统友谊的珍视，以及两国跨越甲子历久弥新的友好。

　　中赞关系具有立己达人的互惠性。中赞全天候友谊植根于两国人民相似的历史遭遇、共同的奋斗历程和一致的发展任务。半个多世纪前，为帮助坦桑尼亚、赞比亚两国打破殖民者封锁，中方排除万难援建坦赞铁路。中、坦、赞三国人民在1860公里的施工线上甘苦与共、并肩战斗，筑成被非洲人民誉为“自由之路”“友谊之路”的坦赞铁路。坦赞铁路为沿线经济社会发展注入新动能，给当地人民带来实实在在的好处。抵赞履新时，我乘坐的飞机降落在中企承建的肯尼思·卡翁达国际机场新航站楼，看到公路沿线中国援建的玉米粉加工厂和农业技术示范中心相邻；在赞比亚首都卢萨卡，“中赞友谊大道”建成后将连接起中国援建的利维·姆瓦纳瓦萨医院和中国援赞比亚医疗队驻地……中赞两国人民以笃定的信念和扎实的行动，在现代化道路上携手前行。

　　中赞关系具有共谋振兴的战略性。赞比亚是南部非洲首个同中国建交的国家。中方始终秉持真实亲诚理念和正确义利观，从战略高度和长远角度看待和发展中赞关系。如今，中赞已将携手构建人类命运共同体、深化高质量共建“一带一路”合作和落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议纳入双边联合声明。以高质量共建“一带一路”为引领，中赞拓展基础设施建设、农业、矿业、清洁能源等领域合作，共促发展振兴。中方着力优化合作模式，持续帮助赞方提升自主发展能力。赞方多次表示希望学习中国式现代化发展经验。今年5月，中赞合作高质量发展论坛成功举办，成为两国合作蓬勃开展的缩影，印证两国始终是共担责任、共享机遇的战略伙伴。

　　中赞关系具有掷地有声的正义性。从中国支持赞比亚民族解放的正义事业，到赞比亚参与推动恢复中国在联合国合法席位，中赞双方在国际风云变幻中坚定维护公平正义，反对霸权主义和强权政治，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持。一个中国原则在赞比亚深入人心，希奇莱马总统坚定表示联大第2758号决议不容置疑。中赞积极倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，在联合国安理会改革中支持增加发展中国家的代表性、特别是非洲国家的代表性，团结发出“全球南方”正义声音。

　　以2024年中非合作论坛峰会为契机，中赞全面战略合作伙伴关系必将向更宽领域、更高水平迈进，树立起中非友好和南南合作的典范，为共筑高水平中非命运共同体凝聚更大力量。

　　（作者为中国驻赞比亚大使）

　　《 人民日报 》（ 2024年08月25日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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