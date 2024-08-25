郑永年

依托超大规模市场优势，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，中国可以获得更多推动发展必需的资金、技术、人才等优质资源，为中国式现代化不断注入新动力

当前，中国新一轮改革进入深水区，国内改革发展稳定任务艰巨繁重。与此同时，国际环境复杂严峻，逆全球化与现代化潮流背道而驰。在这一背景下，中国共产党二十届三中全会释放了中国进一步全面深化改革的重要信号，展现了中国的发展方向具有高度的确定性、连贯性和延续性。全会审议通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》（以下简称《决定》），展现了中国共产党以进一步全面深化改革开辟中国式现代化广阔前景的坚强决心，对于应对世界百年未有之大变局、实现国家长治久安具有重要意义。

《决定》提出300多项重要改革举措，覆盖推进中国式现代化方方面面，不仅将为中国式现代化提供重要动力，也将为其他国家提供统筹推进经济、政治、文化、社会、生态等各方面发展的可资借鉴的经验。当前，世界上一些国家和地区社会动荡，内部根源在于生产关系和生产力、上层建筑和经济基础、国家治理和社会发展不适应。从这一视角来看，《决定》提出的改革举措，也反映了中国对当前全球经济社会发展问题的思考，是中国共产党治国理政成功经验的创造性发展。

开放是中国式现代化的鲜明标识。《决定》就对外开放作了专门部署，释放了扩大高水平对外开放的明确信号，尤其是强调稳步扩大制度型开放。以制度型开放更好融入世界经济，是中国在新征程上推进中国式现代化的必由之路。依托超大规模市场优势，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，中国可以获得更多推动发展必需的资金、技术、人才等优质资源，为中国式现代化不断注入新动力。

中共二十届三中全会让世界进一步读懂中国式现代化的广阔前景，这可以从三个方面加以理解。第一个方面是物质现代化，这是看得见摸得着的现代化。第二个方面是人的现代化，这是现代化的本质。第三个方面是制度的现代化，可以理解为介于前两者之间的非常重要的现代化因素。当前，国际上一些被普遍认为已经实现现代化的国家，经济非常发达，但是社会公平赤字不断加剧。中国式现代化强调物质、制度和人的现代化均衡发展，是行稳致远的现代化。

每一种文明、每一个国家对现代化的理解都有独特之处，只有符合本国文明传统和国情的现代化发展道路才能取得成功。中国真心希望各国都能找到适合自身的现代化发展道路，也主张各国加强文明对话、互学互鉴，共同推进世界现代化。

（作者为香港中文大学（深圳）公共政策学院院长、前海国际事务研究院院长）

《 人民日报 》（ 2024年08月25日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)