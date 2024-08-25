本报记者 车 斌

中埃·泰达苏伊士经贸合作区正门。

曹 雪摄

在赞比亚谦比希铜矿，赞方员工正在遥控井下采矿设备生产作业。

中色非洲矿业有限公司供图（新华社发）

中国一直坚定支持并愿做非洲现代化道路的同行者。绿色、协调和可持续的工业化是发展经济、减少贫困的重要路径，是各国实现现代化和可持续发展的关键动力。从2015年中非合作论坛约翰内斯堡峰会到2018年中非合作论坛北京峰会，从2021年中非合作论坛第八届部长级会议到2023年中非领导人对话会，支持非洲工业化、携手同行现代化之路是中非合作的重要目标和方向。

改善基础设施 促进产业升级

阳光洒向湛蓝的海面，现代化的码头上，集装箱林立。位于大西洋海岸的喀麦隆克里比深水港，是中喀合作重要成果和标志性项目之一，也是喀麦隆首个大型深水港。俯瞰港口周边，由中国港湾工程有限责任公司承建的克里比—罗拉贝高速公路，将克里比深水港与克里比市区连接起来，打通了港口货物向喀麦隆北部及东部运输的大通道，扩大了港口作为中部非洲地区大型集装箱中转港及综合枢纽港的辐射效应。

一座港口带活一座城，一条公路打通发展经脉。联合国工业发展组织中部非洲区域代表雷蒙德·塔瓦雷斯认为，高质量共建“一带一路”是非洲实现工业化、实现可持续发展的重要一环。克里比深水港在促进喀麦隆基础设施建设、就业、贸易和投资方面发挥了至关重要的作用。

基础设施合作是中非合作的优先领域，为改善非洲投资环境、强化非洲产业基础、促进产业升级提供重要支撑。中非合作论坛成立以来，中国企业助力非洲新增和升级铁路超过1万公里、公路近10万公里、桥梁近千座、港口近百个、输变电线路6.6万公里、电力装机容量1.2亿千瓦、通信骨干网15万公里，网络服务覆盖约7亿用户。中国企业在交通、能源、电力、住房、民生等领域实施了一批标志性工程和“小而美”项目，有力拉动非洲国家经济社会发展。

南非总统拉马福萨在去年8月举行的中非领导人对话会上高度评价中国为非洲带来的基础设施与能源建设投资，认为这不仅推动了经济多元化发展、增加就业机会，还改善了非洲一体化水平。

不久前，中企承建的阿尔及利亚光伏电站项目、刚果（金）首都金沙萨环线公路项目、科特迪瓦国内首条快速公交项目等陆续开工。英国《非洲领导力杂志》认为，中国对非洲的投资项目包括公路、港口和发电厂等大型基础设施，通过解决非洲基础设施问题，支持非洲的经济增长和区域一体化发展。

建设产业园区 提升制造能力

在红海之滨、苏伊士运河之南，中埃·泰达苏伊士经贸合作区一片生机盎然。这是埃及综合环境最优、投资密度最大、单位产出最高、中资企业最集中的工业园区。140多家企业在此扎根，累计销售额超37亿美元，缴纳税费超2亿美元，直接解决就业近6000人，带动就业约5万人。

合作区对接中国企业巨石公司成立的巨石埃及玻璃纤维有限公司，将一整套拥有自主知识产权的玻璃纤维生产技术引入埃及，提升本土制造能力，使埃及玻纤产业从无到有，埃及一举成为世界玻纤生产大国，填补了埃及乃至非洲地区玻纤领域的空白。

中埃·泰达苏伊士经贸合作区与巨石埃及玻璃纤维有限公司互利共赢的故事，生动诠释了中非经贸园区和各类产业园区对于提升非洲工业化水平的重要作用。

数据显示，截至2023年年底，中国对非直接投资存量超过400亿美元，是非洲最主要的外资来源国之一。过去3年，中国企业为当地创造超过110万个就业岗位，投资建设的经贸合作区覆盖农业、加工制造、商贸物流等行业，吸引超过千家企业入区，为当地纳税增收、出口创汇作出重要贡献。

在南非，海信南非工业园生产的产品不仅服务于南非消费者，还辐射至莫桑比克、津巴布韦、马达加斯加等10余个非洲国家；在乌干达，中乌姆巴莱工业园已孵化出多个电视机和智能手机本土品牌，当地员工感叹“在中国工业园上班已成为当地年轻人引以为傲的事”；在塞内加尔，迪亚姆尼亚久工业园二期项目去年年底竣工。项目建成后预计将辐射塞内加尔及6个周边国家，创造大量就业岗位，帮助塞内加尔提高生产力和工业化水平……

中国已经和15个非洲国家建立了产能合作机制，同非洲国家合作建设了20多个工业产业园。中方参与投资的合作园区“筑巢引凤”，快速吸引产业集群，形成规模优势，进而带动非洲国家制造业发展，加速当地工业化进程。

乌干达贸易、工业和合作部工业国务部长戴维·巴哈蒂表示：“中国企业和投资者经营的工业园利用当地资源助力非洲发展制造业，非中工业化合作不断迈上新台阶，这与非盟《2063年议程》目标相呼应。”

促数字化转型 拓新领域合作

赞比亚谦比希铜矿东南矿体的生产数字管控中心，大屏幕上矿井采、掘、机、运等各生产环节运行情况清晰可见，即使不下井，地面工作人员对井下动态也了如指掌。在中企助力下，这座“数字化矿山”通过数字化手段实现生产过程的可控化及业务管理的精细化，解决了一线安全生产问题。

谦比希铜矿的数字化转型，正是中非挖掘合作潜力、赋能工业化的生动注脚。近年来，中非双方合作正在向数字、绿色、航空航天、金融等新兴领域延伸，为推动非洲工业化进程和经济多元化发展注入新动力。

新科技领域合作方兴未艾。中国援埃及二号卫星发射升空；中非卫星遥感应用合作中心在北京揭牌成立；中方与非洲国家共建10余个双边联合实验室或联合研究中心，在资源遥感、可再生能源、生态农业等领域开展联合研究……

新能源领域合作成果丰硕。几内亚苏阿皮蒂水利枢纽工程、中非共和国萨卡伊光伏电站、布隆迪鲁齐巴齐水电站、南非德阿风电站……中国企业已在非洲实施数百个清洁能源项目，有效缓解了制约经济发展的能源瓶颈，改善了当地民众生活，推动了非洲国家工业化发展。

当前，中国正加快发展新质生产力，同非洲发展战略深度对接，为中非合作打开新空间、注入新动能。南非独立在线新闻网站报道认为，非洲将是中国发展新质生产力的受益者，“一个更具创新性的非洲可以从中抓住新机遇，改善经济前景”。

塞拉利昂马可尼大学中非研究院院长阿尔法·穆罕默德·贾洛表示，在中国式现代化持续推进、非洲加速发展的背景下，非中合作势在必行。非中伙伴关系可以促进经济增长，减少贫困，提升非洲民众的生活水平。

《 人民日报 》（ 2024年08月25日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)