新华社北京8月20日电（记者邵艺博）外交部发言人毛宁20日在例行记者会上表示，中非合作助力非洲实现经济社会发展和民生改善，受到非洲国家和人民真心欢迎。

当日例行记者会上，有记者问：近日中国媒体报道了一位非洲留学生来华学习先进农业技术，立志为自己国家解决粮食问题贡献力量的故事。发言人对此有何评论？能否介绍中非务实合作特别是农业合作情况？

“粮食短缺是长期困扰非洲国家的难题。中国经过几十年艰苦努力，解决了14亿多人的吃饭问题，我们对非洲人民‘零饥饿’的诉求感同身受。”毛宁说，近年来中非农业合作蓬勃开展，农业专家技术援助和培训、先进农业技术转移、建设农业园和推广菌草、杂交水稻等作物种植项目成效显著，大大丰富了非洲人民的“粮袋子”和“菜篮子”，助力非洲农业现代化逐步变为现实。

毛宁表示，农业合作只是中非守望相助的一个缩影。近年来，在中国和非洲国家领导人战略引领下，中非各领域合作全方位发展。中国连续15年保持非洲第一大贸易伙伴地位，同52个非洲国家和非盟委员会签署了“一带一路”合作文件。中方提出《支持非洲工业化倡议》《中国助力非洲农业现代化计划》和《中非人才培养合作计划》，双方合作领域正在向数字、绿色、航空航天、金融等新兴领域延伸。

毛宁说，中非合作助力非洲实现经济社会发展和民生改善，受到非洲国家和人民真心欢迎。“事实证明，中国是非洲可靠的伙伴、真正的朋友。”

“下个月，2024年中非合作论坛峰会将在北京举行。相信这次峰会将拓展深化中非合作，谱写中非命运共同体建设新篇章。”毛宁说。

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