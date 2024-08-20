新华社耶路撒冷/加沙8月20日电 热点问答｜布林肯九访中东 美国调停人角色为何引质疑

新华社记者王卓伦 黄泽民

美国国务卿布林肯19日结束访问以色列，接下来将访问埃及和卡塔尔。自新一轮巴以冲突去年10月7日爆发以来，这已是布林肯第九次访问中东地区。

战火燃烧超过十个月，以色列在加沙地带的军事行动已造成逾4万巴勒斯坦人死亡。作为以色列坚定盟友，布林肯此次访问中东，放言加沙停火谈判已到“决定性时刻”。事实果真如此吗？是什么阻碍谈判？布林肯九访中东，美国调停人角色为何引质疑？

“决定性时刻”到了吗

在19日会见以色列总统赫尔佐格前，布林肯对媒体称，当前正是“决定性时刻”，或许这是让加沙地带以方被扣押人员获释、实现停火，并让相关方走上“持久和平、安全、更好道路”的“最好也是最后的机会”。

以色列总理办公室19日发表声明说，布林肯与以总理内塔尼亚胡会谈持续3小时。考虑到自身“安全需要”，以方支持美国在卡塔尔首都多哈向以色列提出并转达给巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的最新“桥梁提案”。内塔尼亚胡在与布林肯会谈时确认，以方本周晚些时候将派高级别代表前往开罗继续谈判。

新一轮加沙停火谈判15日在多哈举行，与会者包括以色列、卡塔尔、美国和埃及官员。哈马斯方面未派出代表参会，但经由斡旋方“传话”间接参与谈判。根据卡塔尔、美国和埃及发表的联合声明，三国已向哈马斯和以色列提交了“桥梁提案”，与安理会第2735号决议的原则一致。各方工作组将在接下来几天继续开展技术性工作，就协议落实的细节进行磋商。三国政府高级官员本周末前将在埃及首都开罗举行会谈，以期最终敲定协议。

但是，哈马斯的表态并不积极。哈马斯政治局成员伊扎特·里什克19日发表声明说，以军近期加强在加沙地带南部汗尤尼斯和拉法的作战强度，意在“改善以方在停火谈判中的地位，并继续其针对平民的野蛮行为”。

巴勒斯坦《圣城报》19日发表评论说，美国和以色列只想要暂时休战，美国试图传播“虚假乐观的气氛”，以色列则寻求继续战争及有权随时攻击加沙地带。

是什么阻碍谈判

虽然美国总统拜登表示“希望能在本周达成停火协议”，但以色列和哈马斯不断相互指责对方阻碍达成停火协议。

布林肯18日晚抵达以色列时，以色列称“哈马斯拒绝达成协议”，并表示不会在安全问题上妥协。哈马斯则发表声明回应，指责以色列在5月停火提议已达成的几项共识上食言，其中就包括以色列要求停火后仍在加沙地带驻军。

以色列第12频道电视台19日晚报道说，美国建议以色列在加沙地带与埃及接壤的“费城走廊”以“某种形式”持续驻军，而哈马斯无法接受这一点，并表示如果美以对此坚持，协议就不可能达成。

黎巴嫩《消息报》报道，埃及在多哈停火谈判中表示反对以色列在“费城走廊”驻军，因为这与埃以签订的实现两国历史性和解的《戴维营协议》不符。

《以色列时报》报道说，除要求以军继续在“费城走廊”驻军并建立机制阻止哈马斯武装人员北移外，内塔尼亚胡还坚持要求以色列保留恢复与哈马斯作战的权利，服务于以方长期坚持的作战目标——解救所有以方被扣押人员、消灭哈马斯。目前不清楚美国尚未公布的“桥梁提案”将如何克服上述阻碍。

美调停人角色引质疑

分析人士认为，布林肯此行希望推动加沙停火，其背景是当前美国大选进入关键时期，执政的民主党本周召开全国代表大会提名总统候选人，所谓“调解”“斡旋”更多出于对自身和以色列利益的考虑。与此前的屡次访问如出一辙，美国持续偏袒以色列，导致各方对协议达成前景的表态存在明显“温差”。

路透社报道说，美国民主党人对“摇摆州”的穆斯林和阿拉伯裔选民的选票感到担忧，拜登政府在巴以问题上的压力与日俱增。已有支持巴勒斯坦的民主党代表和组织表示，要争取在民主党全国代表大会期间为巴勒斯坦发声，要求美国停止对以军售。

以色列特拉维夫大学中东问题专家埃亚勒·齐塞尔对新华社记者说，美国目前迫于大选压力需要充当调停人的角色。以色列和哈马斯之间分歧仍然很大，达成协议的关键是以色列承诺彻底结束在加沙地带的作战、实现全面撤军停火。但内塔尼亚胡或许尚未准备好，因为他不希望其领导的右翼政府垮台。

事实上，美国能否公正地参与停火调停引外界质疑。伊朗代理外长卡尼17日晚在同埃及外长阿卜杜勒阿提通话时表示，鉴于美国公开支持以色列在加沙地带的军事行动并阻挠停火努力，美国无法在冲突中充当公正的调解人。

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