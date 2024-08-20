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日本自民党总裁选举将于9月27日举行

2024年08月20日17:00 | 来源：新华网
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　　新华社东京8月20日电（记者胡晓格　姜俏梅）日本自民党20日召开总裁选举管理委员会会议，确定将于9月27日举行党总裁选举投票，竞选公告将于9月12日发布。

　　日本首相岸田文雄的自民党总裁任期将于9月30日结束，他此前已表示放弃参选下届自民党总裁。根据自民党总裁选举章程，党总裁选举每三年举行一次，须在现任总裁任期届满前10天内投票选举产生。

　　据日本媒体报道，此次选举是自民党曝出“黑金”丑闻后举行的首次总裁选举，15天竞选期是历史上最长的一次，自民党此举旨在通过延长竞选期恢复民众支持。

　　据日本共同社报道，自民党已有11人有意加入党总裁角逐。其中，前经济安全保障担当大臣小林鹰之已于19日正式宣布参选，成为首位公开宣布参选的竞争者。其他有意向参选的人员包括现任经济安全保障担当大臣高市早苗、内阁官房长官林芳正、数字大臣河野太郎、外务大臣上川阳子、经济产业大臣斋藤健以及自民党干事长茂木敏充等。根据自民党相关规定，成为自民党总裁选举的候选人必须得到20名党内国会议员推荐。据悉，上述人员正在激烈争夺推荐人。

(责编：崔译戈、崔越)

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