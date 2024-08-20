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美国前国会议员桑托斯就电信诈骗和身份盗用指控认罪

2024年08月20日17:00 | 来源：新华网
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　　新华社芝加哥8月19日电（记者熊茂伶）美国前共和党籍国会众议员乔治·桑托斯19日就电信诈骗和多重身份盗用的指控认罪，并承认了其他一系列欺诈和欺骗行为。

　　桑托斯在纽约州长岛一个法庭上认罪并表示：“我背叛了选民和支持者的信任，我对自己的行为深感遗憾。”他随后对媒体表示，自己的野心蒙蔽了判断力，导致他做出了一些不道德且违法的决定。

　　据美国媒体报道，桑托斯的量刑听证会定于2025年2月7日举行，他可能会被判处6至8年监禁。此外，桑托斯还需支付总额超过37万美元的赔偿金。

　　“丑闻议员”桑托斯现年36岁，在2022年11月美国中期选举中首次当选纽约州联邦众议员。当选后不久，桑托斯接连被曝光履历造假、涉嫌违反竞选资金法、诈骗等。2023年5月，美国纽约东区联邦地区法院解封的起诉书显示，桑托斯受到联邦刑事起诉。起诉书列举13项针对桑托斯的联邦刑事罪名，包括电信诈骗、洗钱、盗取公共资金以及向众议院进行虚假陈述等。

　　2023年12月，美国国会众议院投票通过一项驱逐桑托斯的动议，使其成为众议院20多年来首个被驱逐的议员，也是众议院历史上第6个被驱逐的议员。

(责编：崔译戈、崔越)

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