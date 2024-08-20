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通讯｜中国品牌　南非制造——中企南非工业园在当地惠民生促发展

2024年08月20日16:59 | 来源：新华网
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　　新华社开普敦8月20日电　通讯｜中国品牌　南非制造——中企南非工业园在当地惠民生促发展

　　新华社记者王雷

　　在距离南非立法首都开普敦约50公里的小镇亚特兰蒂斯，每个工作日早晨不到7点，当地青年马隆·雅各布斯就会坐进心爱的座驾，驱车20多分钟去海信南非工业园上班。

　　同新华社记者聊起工业园，37岁的雅各布斯脸上洋溢着幸福的笑容。他说，得益于这份工作，自己如今成家立业还能开车上班，这在十多年前是“不敢想象”的。

8月14日，在南非开普敦，当地员工在海信南非工业园的电视机生产线上工作。新华社记者王雷摄

8月14日，在南非开普敦，当地员工在海信南非工业园的电视机生产线上工作。新华社记者王雷摄

　　雅各布斯的故乡亚特兰蒂斯镇曾是南非的制造业中心，后因产业技术变革等原因一度衰落，大量工厂关闭、失业率接近50%。2013年，中非发展基金与海信集团共同投资在当地建设工业园，建起电视机和冰箱工厂，为当地民众打开就业大门。

　　雅各布斯正是第一批在工业园找到工作的人。通过努力学习，他成为冰箱工厂的技术员工，还有机会出国访学，“我的生活发生了巨大的变化！”

　　作为中南两国共建“一带一路”的重要代表项目，工业园已为当地创造1000多个直接就业机会、5000多个间接就业岗位。此外，工业园十分重视对本地人才的培养。对此，工业园建立之初就在此工作的艾尔顿·明尼斯深有体会。

8月14日，在南非开普敦，当地员工在海信南非工业园的冰箱生产线上工作。新华社记者王雷摄

8月14日，在南非开普敦，当地员工在海信南非工业园的冰箱生产线上工作。新华社记者王雷摄

　　11年来，明尼斯从事过多个工种，师从过三位中国工程师。“通过向三位中国老师的学习，我掌握了很多技术和经验。”明尼斯说。　　

　　在“中国师父”的悉心指导下，明尼斯已成长为能独当一面的技术团队负责人，并在电视工厂带起了徒弟。

　　中方工程师牟兴告诉记者，工业园通过成熟健全的培训体系助力提高当地整体劳动力技能水平，为提升南非工业化水平贡献力量。

　　从“十大合作计划”到“八大行动”再到“九项工程”，中非各领域合作不断走深走实，在基础设施建设、产业升级、经贸往来等多领域取得丰硕成果，改善非洲民众生活，助力非洲拓展发展空间。

8月14日，在南非开普敦，当地员工在海信南非工业园的冰箱生产线上工作。新华社记者王雷摄

8月14日，在南非开普敦，当地员工在海信南非工业园的冰箱生产线上工作。新华社记者王雷摄

　　11年来，工业园电视机和冰箱的年产量合计已达150万台，产出的中国品牌产品不仅服务南非消费者，还出口至莫桑比克、津巴布韦、马达加斯加等十余个非洲国家。2022年，工业园生产的冰箱首次出口欧洲市场，助力“南非制造”提升口碑与自信。

　　此外，工业园还带动地区产业链发展。雅各布斯告诉记者，园区所生产电视机和冰箱的包装等材料均来自当地供应商，既节约运输成本又惠及当地企业。

　　得知工业园未来计划拓展产品品类的消息，雅各布斯高兴地说：“将有更多人因此受益。工业园改变了我的生活，还可以为更多人带来希望。”

(责编：崔译戈、崔越)

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