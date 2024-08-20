新华社金沙萨8月19日电（记者史彧）刚果（金）卫生部长坎巴19日说，刚果（金）今年以来已报告超过570例猴痘死亡病例，该国计划在下周内接收首批猴痘疫苗，并将尽快开展疫苗接种工作。

非洲疾病预防控制中心7月底发布数据显示，今年以来，非洲新增猴痘病例较去年同期激增160%。其中，刚果（金）猴痘疫情尤为严重，该国今年报告病例数占非洲病例总数的96.3%，死亡病例数占比为97%。

世界卫生组织总干事谭德塞本月14日宣布，猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。这是世卫组织自2022年7月以来第二次就猴痘疫情发出最高级别警报，引起国际社会高度关注。

坎巴19日在首都金沙萨举行的新闻发布会上说，近期刚果（金）猴痘疫情传播呈现“新特点”，越来越多年轻人群感染，其中不乏15岁以下儿童。该国政府已在各地采取防控措施。坎巴呼吁民众采取防护措施，并养成良好的卫生习惯，避免恐慌。

猴痘是一种病毒性人畜共患病。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数感染者会在几周内康复，但也有感染者病情严重甚至死亡。

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