新华社北京8月20日电 苏丹卫生部18日说，近期暴发的霍乱疫情已致20余人死亡，超过300人感染。

武装冲突持续和季节性暴雨引发的洪灾加剧了霍乱等疾病的传播。

至少数百人感染

苏丹卫生部长海赛姆·穆罕默德·易卜拉欣18日在声明中说，苏丹全国至少354人确诊感染霍乱，至少22人死亡。

易卜拉欣前一天宣布，由于天气情况和饮用水被污染，苏丹暴发霍乱疫情。

易卜拉欣说，在实验室发现霍乱弧菌后，政府与东部卡萨拉州政府、联合国机构和专家会商后确认霍乱疫情暴发。据美联社报道，本轮疫情最初在卡萨拉州暴发，随后蔓延至全国5省中的9个地区。苏丹政府和受影响的州已采取紧急干预措施。

世界卫生组织先前报告的相关数据远多于苏丹政府本次声明发布的数据。据路透社报道，世卫组织发言人玛格丽特·哈里斯16日说，苏丹境内已报告11327例霍乱病例，其中死亡病例316例。世卫组织估计，实际感染和死亡人数会更多。

霍乱是由霍乱弧菌引起的急性肠道传染病，主要经由不洁水源和食物传染，患者常出现呕吐、腹泻、脱水和高烧等症状，重症和延误治疗可致死亡。

战乱洪灾叠加影响

据多家外媒报道，数周来季节性暴雨引发的洪灾以及持续武装冲突引发的人道主义危机加剧了霍乱等疾病在苏丹传播。苏丹政府已请求国际社会立即提供紧急援助。

洪灾波及苏丹12个省，已导致数十人死亡，多处关键基础设施被冲毁。据联合国移民机构统计，受洪灾影响，苏丹大约11.8万人流离失所。法新社报道，洪灾导致患腹泻等病例增加，特别是儿童。

苏丹长期遭受战乱摧残，本轮冲突2023年4月爆发，冲突双方为苏丹武装部队与苏丹快速支援部队，已造成约1.88万人丧生，超过1017万人流离失所，引发严重人道主义危机。苏丹卫生系统也受到影响严重，国内一半以上医院已停止运转，约2000万人难以获得医疗卫生服务，多种传染病大范围传播。

据法新社报道，苏丹超过2500万人面临严重饥饿，占总人口一半以上。联合国本月1日发布报告显示，苏丹达尔富尔地区一座难民营已出现饥荒。

苏丹冲突双方新一轮停火对话本月14日在瑞士日内瓦启动，苏丹快速支援部队派代表团参加对话，苏丹武装部队未派代表团出席。苏丹主权委员会18日宣布，政府将派遣代表团前往埃及首都开罗，就落实去年5月在沙特阿拉伯吉达谈判达成的协议进行讨论。（孙硕）

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